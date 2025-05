Fortnite plusy i minusy

Fortnite.



Na początek streszcze szybko czym jest Fortnite. Fortnite to gra multiplayer podzielona na kilka trybów - dziś skupimy się na najbardziej znanym czyli Battle Royale. Tryb w którym 100 graczy walczy o królewskie zwycięstwo, ale gracze muszą uważać na Burzę, potocznie nazywaną strefą.



Ale przejdźmy do sedna - czy gra jest warta pobrania? W dalszej części chcę pokazać wam plusy i minusy, oraz parę słów od mnie.



Cena



Zacznijmy więc od tego, że sama gra jest darmowa. Nie trzeba wiele czasu i starań by ją zdobyć. Pobieracie Epic Games Launcher z strony Epic Games, później pobieracie przez launchera fortnite i jesteście gotowi do rozgrywki. Natomiast, mamy dwa od niedawna trzy tryby z czego jeden jest już płatny. Ratowanie Świata to kampania do gry fortnite, aktualnie można ją kupić za cenę minimum 65 zł. Ale możemy ją otrzymać za darmo, dzięki gamehagowi.



Cheaterzy



Cheaterzy, czyli oszuści których można spotkać w wielu grach, w Fortnite do niedawna nie występowali zbyt często, choć przyznam się że sam z jednym ostatnio miałem problem bo na jednego takiego napotkałem. Więcej mi się to nie zdarzyło, napiszcie ile razy wy widzieliście się z oszustami.





Ilość broni, dodatków i innych urozmaiceń





W fortnite jest mnóstwo broni i innych ciekawych rzeczy. Jest to oczywiście super sprawą - urozmaica to naszą rozgrywkę. Jeden gracz będzie grał z minigunem, jeden z kolei posłuży się scarem i inny - będzie się chował w krzaku. Innymi słowy dzięki takiej ilości broni każdy ma swoją taktykę na królewskie zwycięstwo



Tryby



Powiedzmy sobie szczerze - zwykła gra Batle Royale prędzej czy później się znudzi. Dlatego też powstały różnorakie tryby rozgrywki które co jakiś czas się odświeżają. Znudziła ci się gra solo? Zagraj w jeden z trybów - napewno któryś ci się spodoba.



Błędy w grze



Błędy - często nazywane bugami - są jednym z większych problemów w Fortnite. W grze tej jest ich masa. Od podwajania skrzynek po wchodznie pod mapę, co uznane zostało jako cheat, lecz uważam że nie powinno. Głupota Epic Games że doprowadzili do tylu błędów



Moja ocena



Według mnie gra jest warta pobrania. Są tego zdania ludzie zdecydowanie zgadzający się - oraz tacy co za nią nie przepadają. Ja jestem w tych pierwszych. Gram w tą grę od kilku sezonów, i jestem nią zadowolony. Gra potrafi być naprawdę ekscytująca lecz niektóre momenty są naprawdę denerwujące. Ale pamiętajcie - Fortnite to tylko i wyłącznie gra. Nie należy się nią denerwować, a wręcz przeciwnie. trzeba w pełni cieszyć się rozgrywką.





Dziekuję za przeczytanie zachęcam do zostawienia pozytywnej oceny i życzę miłego dnia.