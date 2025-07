Postacie do wyjścia z silvera

Master Yi, kayn, blitz, vayne, yasuo, yorick, irelia, taric, jinx, braum, lissandra... w sumie to sporo tego jest. weź coś co jest bardzo tankowate i ma spory dmg na topa na jg możesz podobnie albo po prostu full dmg, na mida po prostu full dmg, na adc coś co może szybko zabić. a na supporta najlepiej tanka

Moim zdaniem do tego może się nadać Trundle, bo jest w opór prosty i ma duży dmg do carry'owania.

