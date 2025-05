Yasuo- dlaczego każdy go nienawidzi ?

Najpierw jednak przyjrzyjmy się paru statystykom ;





Obecnie yasuo znajduje się na 6 miejscu jeśli chodzi o popularność - jest wybierany średnio co około pięć gier. Jeśli spojrzymy na winrate, to widzimy półtora procenta poniżej 50 procent i w końcowym rezultacie znajduje się na sto czternastej pozycji względem procentu wygrywania gier. Ale jeśli chodzi o banrate, to możemy zauważyć że na ten moment jest on jedyną postacią w naszej grze, która jest banowana częściej niż co 2 gry.

Dlaczego zatem jest on tak często banowany ? Z dwóch powodów- część graczy banuje yasuo bo nie chce mieć go w przeciwnym teamie, uznaje go dwoma słowami za zbyt op. Niby winrate wzkazuje na to, że postać jest jedną z najgorszych w grze, ale tak naprawdę tak niski procent wygrywania gier spowodowany jest tylko i wyłącznie dużą trudnością bohatera.Pozostali natomiast po prostu nie chcą mieć yasuo, w teamie, bo boją się, że wspomniana przeze mnie trudność bohatera może spowodować, że gracz nie poradzi sobie z taką odpowiedzialnością i strolluje gierkę. dlatego ludzie go banują. Warto też wspomnieć o nie wysokim współczynniku pentakilli- większość osób sądzi, że owa postać wykonuje go najczęściej.

Lecz nadal nie odpowiedziałem wam na pytanie dlaczego powszechnie jest znienawidzony pokutnik z Lonii. Otóż jest tak zwaną postacią zero-jedynkową, czyli albo mecz pójdzie mu bardzo łatwo i prosto (druga grupa) albo będzie feedował i będzie po prostu useless czyli niepotrzebny(pierwsza grupa). Na graczach grającym tego typciami tu postaworzy się dodatkowa presja, wiedzą oni że jeden kill może zmienić całą grę w ich wykonaniu. No ale przecież owych postaci jest dużo- zed, akali, katarina... pewnie jeszcze kilka by się znalazło. Lecz nadal mają one nieco niższy procent banowania od yasuo o około 10 procent - dlaczego więc yasuo jest tak dyskryminowany? Szczerze mówiąc - Nie wiem. Wydaje mi się, że jakiś z youtuberów zapoczątkował mode na hejtowanie yasuo i dużo graczy poszła za nim, przekazując to kolejnym graczom. Powiem więcej- część graczy banujących yasuo tak naprawdę nie wie dlaczego to robi. Po prostu wzięła się na to ,,moda''. Ja osobiście Yasuo banuje rzadko, postać ta nie sprawia mi żadnego problemu niezależnie od tego w której drużynie się znajduje.

Dziękuję że wytrwaliście do końca, mam nadzieję że artykuł się wam spodobał, wyrażajcie swoje opinie w komentarzach ;)