Nasiono Brzoskwini

Czy nasiono brzoskwini może wypaść kilka razy? Albo można je zdobyć w jakiś inny sposób? Pytam, ponieważ przez przypadek pomyliłam przedmioty i je sprzedałam (xd). Przez co pokazuje mi, że zadanie zostało wykonanie i muszę je oddać mimo, że go nie mam.

