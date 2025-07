skrzynki z skinami cs go

Lil peep ale wiesz ze jest duzo stron na ktorych w kazdej w skrzynce dostajesz noza ale musisz cos wplacic aby go wyplacic ale on potem ci nie przychodzi

Wedłóg mnie na stronkach bo masz większe szanse i taniej. Taniej zależy co znajduje się w skrzyni i ile jest na to % to tyle +/- zapłacisz Coś kosztem czegoś, że tak powiem

