Czapka za darmo z kodem (ograniczone czasowo)

KINGOFTHESEAS



Daje nam taką czapeczkę:













Cześć! W tym artykule podam wam kod na darmową czapkę w Roblox, którą można nosić oraz gdzie wkleić kod, aby ją otrzymać.Kody promocyjne w Roblox są jedną z dwóch rodzaj kodów. Dostępne są one dla każdego. Można go wykorzystać jeden raz i za to dostaje się jeden przedmiot. Roblox sam z siebie nie podaje tych kodów na stronie, za to na swoich profilach na portalach społecznościowych. Publikują oni w tych miejscach wtedy posta z kodem, opisem oraz tym, co z tego kodu otrzymujemy wraz z jego zdjęciem. Takie kody promocyjne to nie za częsta sprawa, dlatego warto z nich korzystać, ponieważ są one ograniczone czasowo.Jak wspomniałem wcześniej, jest jeszcze drugi rodzaj kodów. Są to kody bonusowe przy zakupie Robux jako kodu tak jak np. środki Google Play w sklepie. Po wpisaniu jest w te same miejsce, które później podam dostaję się daną kwotę robux oraz bonusowy przedmiot, którego nie da się inaczej zdobyć. Są też kody z zabawek z oficjalnej dystrybucji korporacji Roblox, lecz je wpisuje się w danej grze. Są one sprzedawane za granicą w paru sieciach sklepów, np. Walmart (np. taka jedna w pudełku zawiera postać, jakiś pojazd itd.). Są one oparte na najpopularniejszych grach na Roblox. Np. masz zabawkę z gry Jailbreak - wpisujesz ją w grze Jailbreak.Kody wpisuje się na specjalnej stronie Robloxa, która jednak nie jest dostępna przez przekierowywania z innych stron, dlatego można powiedzieć, że te kody są sekretne. Roblox zawsze wysyła link do tej strony w swoich postach.www.roblox.com/promocodesKopiujesz kod i wklejasz ramkę, po czym wciskasz Enter i gotowe. Jeśli pojawi się niżej symbol kciuka w górę na zielono, właśnie wykorzystałeś kod i nagroda została dodana do twojego ekwipunku. Jeśli np. źle wkleisz/wpiszesz (np. odstęp przed lub na końcu kodu lub literówka) lub już wpisałeś/aś ten kod to pojawi ci się czerwony kciuk w dół, a wtedy nie zaliczy ci kodu. Jeśli kod został źle wpisany, popraw i spróbuj ponownie, to jak będzie dobrze to zaliczy :)W internecie znajdziesz mnóstwo m. in. filmów przedstawiających, że taki kod się pojawił oraz jak go wpisać. Tutaj daję jeden (nie trzeba umieć angielskiego, bo wszystko widać):Ten akurat jest z okazji trwającego na Roblox wydarzenia "Aquaman", które powstało przez to, że właśnie taki nowy film trafił do kin. Roblox najczęściej robi wydarzenia z tej okazji, na których (jak i na tym) można pozdobywać darmowe przedmioty za wykonanie paru zadań. Czasami otrzymuje się też dodatkową nagrodę za zrobienie wszystkiego. W tym jeszcze bywa, że bez robienia niczego też przez ograniczony czas można zgarnąć coś za darmo (np. jakaś czapka lub koszulka).