Kim jestnajłatwiej zacząć grę

Nie słuchaj tych co mówią że wojownikiem. Zwiadowca i mag to jedyne według mnie charaktery które są łatwe na początku. Wojownik dopiero po 100 levelu jest dobry

jeśli chcesz grać bardzo długo to wojownik, tak powyżej 300lv, a jeśli nie to zwiadowca lub mag

