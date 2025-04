Kapi Hospital - świetna gra, którą ostatnio poznałem. Jest na tyle fajna, że chiałbym się z wszystkimi podzielić moją opinią o niej.

Kapi Hospital to gra przeglądarkowa opracowana przez studio Upjers. Gra jest całkowicie darmowa ( i nie wymaga pobierania ).

W grze wcielamy się w postać doktora. posiadamy własny szpital, w którym możemy leczyć pacjentów z ich dziwczanych chorób. W nagrodę za ich wyleczenie dostajemy HospiTalary (główną walutę w grze), za które możemy kupić m. in. kolejne gabinety lekarskie do naszego szpitala, co umożliwia nam leczenie kilku pacjentów naraz. Mamy też możliwosc kupienia różnych (czasem też dziwnych) leków dla leczonych.

Żeby zyskać owe leki musimy się wybrać do Katarowic, gdzie mamy : "Aptekę szałpiguł", "Hurtownię G.rypę", w których możemy kupić wiele rzeczy do gry, w tym wcześniej wspomniane leki. Jest tam też "Giełda pacjentów", gdzie mamy możliwość handlowania... pacjentami :). Są tam również; Konkursy, Rankingi Graczy, Związki lekarzy i wiele innych. W Katarowicach znajdziemy też Autobus, dzieki któremu możemy udać sie do Złamkowa - kolejnego miasteczka, w którym czekają na nas kolejne niespodzianki.

Kapi Hospital ma już 7 lat (została utworzona w maju 2010) i jest wciąż doskonalone przez twórców. Gra jest też dość humorystyczna, więc nie powinno zabraknąć uśmiechu na twarzy podczas grania. To naprawdę niezła rozrywka dla każdego i szczerze ją polecam.