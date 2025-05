Zombie- musisz to wiedzieć

Witajcie, w tym krótkim tekście zaprezentuję wam kilka przydatnych oraz po prostu ciekawych faktów na temat potwora występującego w grze Minecraft: zombie1. Mimo stereotypów o zombie, w minecraft ten agresywny mob jest jednym z najszybszych, ponieważ potrafi się poruszać z podobną prędkością co pająki.2. Posiada 20 punktów życia, czyli 10 serc. Do tego ma też 2 punkty pancerza.3. Na poziomie łatwym za pomocą ataku zabiera nam 1 serce zdrowia, na normalnym 1,5, a na trudnym zabiera nam 2 serca.4. Po zabiciu może z niego wypaść od 0 do 2 sztuk zgniłego mięsa, ma też rzadką szansę na upuszczenie ziemniaka, marchewki lub sztabki żelaza.5. Pojawiają się wszędzie tam gdzie poziom światła jest równy 7 lub mniejszy, czyli w nocy oraz w jaskiniach.6. Gdy znajdą się w dziennym świetle zaczną natychmiast płonąć, wtedy też będą szukały zaciemnionych miejsc lub chociaż źródła wody by temu zapobiec.7. Zombie może pojawić się ubrany w pancerz, im lepszy tym mniejsza na to szansa. Szansa na pancerze: skórzany ok. 36%, kolczuga ok.13%, żelażny ok. 1,3%, złota ok. 48%, diamentowa ok. 0,05%.8. Istnieje 5% szansy, że zamiast zwykłego zombie pojawi się zombie osadnik, który ma takie same statystyki.9. Istnieje 5% szansy, że zamiast zwykłego zombie pojawi się zombie dziecko.10. Zombie dziecko z kolei ma 5% szans na zrespienie się jako kurzy jeździec.11. Zombie dzieci są słabsze, lecz o wiele szybsze niż regularne zombie i co ciekawe nie płoną w świetle słonecznym.12. Jeśli zombie, który ma założony hełm wyjdzie na światło dzienne to nie będzie otrzymywać obrażeń. Zamiast tego obrażenia będzie otrzymywać hełm i będzie tak dopóki nie ulegnie on zniszczeniu, dopiero wtedy zombie zacznie płonąć.13. Pomimo bycia nieumarłym zombie może utonąć, jeśli zbyt długo pozostanie pod wodą. Gdy tak się stanie zmieniają się w topielca, czyli rodzaj zombie poruszającego się pod wodą.14. Zombie mogą przeprowadzać zmasowane ataki na wioski osadników.15. Jeśli osadnik zostanie zaatakowany przez zombie to istnieje szansa, że zostanie zarażony i sam zamieni się w zombie. Na poziomie trudnym szansa wynosi 100%, na normalnym 50%, zaś na łatwym 0%.16. Możemy uleczyć zombie osadnika rzucając w niego eliksir słabości po czym oddając mu złote jabłko. Po tym zabiegu zacznie syczeć i się trząść, ten zabieg trwa około 3 minuty, jednak musimy chronić naszego kolegę w spazmach, ponieważ inne zombie mogą przerwać ten proces.17. W biomie pustynnym pojawia się inny rodzaj zombie o nazwie "posuch", który jest odporny na światło słoneczne.18. Jeśli zobaczy ofiarę, to będzie za nią podążać bez względu na wszystko, zignoruje nawet światło słoneczne, które nieustannie go rani.19. Za ofiarą podążają zawsze najkrótszą drogą, nawet jeśli znajdują się na niej przeszkody, których nie mogą pokonać.20. Mogą pojawiać się zombie ze zdolnością do podnoszenia ekwipunku, jeśli np. trafi się nam taki zombie w zbroi skórzanej, a my podrzucimy mu pod nogi zbroję żelazną, to ubierze naszą, a skórzaną wyrzuci. Ta sama zasada dotyczy też broni.21. Mogą wyważać drewniane drzwi na poziomie trudnym, jednak na niższych poziomach nadal próbują to robić, mimo, że jest to niemożliwe.22. Jeśli zombie zostanie zaatakowany, to może wezwać na pomoc swoich pobratymców, przez co może się na nas rzucić całe ich stado.23. Są odporni na trucizny.24. Mikstury szkody leczą je, zaś mikstury leczące zadają im obrażenia.25. Kiedyś z zombie wypadały pióra, ponieważ twórcy nie zdążyli dodać jeszcze kur do gry.26. Najrzadszym mobem w minecrafcie jest zombie, a konkretnie jest to wersja kurzego jeźdźca z pełną diamentową zbroją zaklętą do maksymalnego poziomu, do tego posiada żelazny miecz również zaklęty na maksymalny poziom. Do tego miecz trzyma w lewej dłoni zamiast prawej, na co jest dość mała szansa. Szansa na pojawienie się takiego zombie w naszym świecie wynosi uwaga: 0,000000000000000000000000000000001%