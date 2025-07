Sposób na rozwinięcie drużyny na 100% bez oponkarza w drużynie!!!

Na pewno wszyscy chcą mieć drużynę rozwiniętą na 100%. Jednak większość ludzi wcale nie kupuje oponek (np. ja :P). W jaki więc sposób rozwinąć drużynę? Odpowiedź jest prosta: Turniej Tygodniowy. Wystarczy codziennie grać i wyzywać drużyny do walki, które są słabe, a zwycięstwo da dużo honoru. Tym sposobem można wejść do Top 10, co sprawi, że dostanie się oponki drużynowe. Wtedy wystarczy dalej inwestować w drużynę. Ja tym sposobem mam drużynę 55%, a nigdy nie miałem oponkarza w drużynie. Polecam.

noka090

Tak jak ty to napisałeś rozwinięcie drużyny do 100 % to trzeba ze trzy lata grać i to w taki sposób że zdobywasz honor a potem musisz go tracić żeby znowu nabijać honor i w turnieju być w top 10