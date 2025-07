Problem z odebraniem skina do CS GO

Dobra już rozwiązałem ;p wystarczyło wejść na swój profil i podać w nim trade link. Chociaż dziwne bo gdy odbierałem skina to poproszono mnie o trade URL i potem i tak musiałem podawać go na profilu.

ja mam problem z odebraniem skina bo ciągle mi wyskakuje że nie udało się wysłać skina przez błąd weryfikacji Steam trade link. Później zdałam sobie sprawę że to możliwe dlatego że niedawno zmieniałam hasło na steam i muszę czekać teraz 4 dni by odebrać :/

