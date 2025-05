Creeper- musisz to wiedzieć

Witajcie, w tym krótkim tekście zaprezentuję wam kilka przydatnych oraz po prostu ciekawych faktów na temat potwora występującego w grze Minecraft: creepera.1. Creeper z początku miał być świnią, jednak model się nie udał i wykorzystano go do stworzenia potwora, który jest obecnie ikoną gry.Stąd też u niego cztery nogi.2. Nazwa tego potwora prawdopodobnie pochodzi o nazwy pierwszego na świecie wirusa komputerowego, którego odkryto ok. roku 1970. Nazwa to to właśnie "creeper".3. Posiada 10 serc, czyli 20 punktów życia.4. Jego wybuch zadaje różne obrażenia, w zależności od odległości, co powinno być oczywiste. Na normalnym poziomie trudności maksymalne obrażenia jakie może nam zadać wynoszą 24,5 serc.5. Ich spawn jest wszędzie tam gdzie poziom światła wynosi 7 lub mniej, czyli w nocy oraz w każdym zaciemnionym miejscu, jak np. jaskinie.6. W przeciwieństwie do innych potworów, creeper nie zmienia swojego zachowania podczas dnia i nadal pozostaje agresywny oraz nie odnosi żadnych obrażeń w świetle słonecznym.7. Po zabiciu może z niego wypaść od 0 do 2 szt. prochu. Należy jednak pamiętać, że otrzymamy go tylko gdy zostanie zabity w sposób "normalny". Jeśli zginie od swojego samobójczego wybuchu to nie otrzymamy zupełnie nic.8. Jeśli creepera trafi piorun, to staje się naładowany i jego obrażenia podwajają się oraz zwiększa się zasięg jego rażenia.9. Jeśli zostanie zabity przez innego naładowanego creepra, to upuści głowę creepera.10. Jeśli zostanie zabity przez strzałę szkieletu, to mamy 100% szans, że upuści losową muzyczną płytę.11. Boją się ocelotów i gdy tylko jakiegoś dostrzegą, to natychmiast uciekają a,z znajdą się w odległości co najmniej 30 bloków od niego.12. Zaczyna ścigać gracza dopiero gdy znajdzie się w odległości 16 kratek lub mniejszej, a gdy znajdzie się w odległości 1 zacznie syczeć i świecić się, po czym eksploduje.13. Możemy uniknąć eksplozji jeśli szybko oddalimy się od niego lub natychmiast go zabijemy.14. Można go zdetonować samemu używając na nim krzesiwa.15. Mimo efektownego ataku, jest on najciszej poruszającym się potworem w grze. Zazwyczaj jeśli jesteśmy czymś zajęci, np. kopaniem, to nie usłyszymy go do momentu aż zacznie syczeć (czyli gdy jest już za późno).16. Stał się tak popularny, że w wersji beta umieszczono jego twarz w logo gry.17. Istnieje bug w grze dzięki któremu możemy nie odnieść obrażeń od wybuchu tego potwora. Jeśli obok nas zacznie szykować się do eksplozji creeper, a my wyjdziemy z gry, po czym wejdziemy ponownie do świata, to creeper wybuchnie, jednak nie zada nam obrażeń.18. Wybuch creepera jest o połowę słabszy niż wybuch TNT.