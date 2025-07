Counter-Strike: Global Offensive podobna gra na telefon istnieje!!!!!!

Znalazłem bardzo podobną grę jak Counter-Strike: Global Offensive na telefon zazywa sie ona Critical Ops polega ona na zabijaniu ludzi w takich trybach jak rozbrajanie , dethmatch, gra o broń. Jak zrobimy 250 kili to odblokujemy riozbrajane rankingo wdzieki której możemy zdobywać range. Bardzo polecam jak ktoś chce mnie dodac do znajomych to nazwa brzmi kulik - kozak .

