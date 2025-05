Gra - Hero Wars

Też macie wrażenie że bohaterowie są mocno podobni do LoL'a? Ogólnie gra zdaje się powstała w 2016. W 2000 z tego co podaje wikipedia, powstała inna gra o nazwie Hero Quest.

To na tyle z mojego artykułu, jak chcecie, możecie ocenić go w komentarzach.

Ostatnio robiłam trzy zadania z gry Hero Wars. Gra mnie wciągnęła na tyle, by zrobić o niej artykuł. Będzie to artykuł o tym, o co w niej chodzi. Weź herbatkę lub inny napój, usiądź i poczytaj!

