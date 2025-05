Co to jest Robux i jak nie dać się oszukać?

Cześć! W tym artykule opowiem trochę o tym czym są Robuxy, ile kosztują, jak można je zdobyć bez wydawania pieniędzy oraz jakich stron unikać, aby nie zostać zhakowanym. Przedstawię również na co można Robuxy wydać. Zapraszam do przeczytania!

Robuxy to wirtualna waluta w grze Roblox. Jest kilka sposobów, aby je zdobyć. Pierwszym jest kupienie ich na oficjalnej stronie Robloxa lub drugi to odebranie je ze sklepu właśnie z Gamehaga. Też jest możliwość brania udziału w konkursach, gdzie jest mniejsza szansa na wygranie, ale zawsze jakaś mała jest. Zdobycie jest także możliwe w robuxowych skrzynkach (500 Kamieni Dusz), jednak szansa na duże liczby jest naprawdę mała.Na oficjalnej stronie Robloxa mamy łącznie 5 możliwości do wyboru Robuxów. Są to 400 (z Roblox Premium 450) za $4.99 czyli w przeliczeniu na PLN to jest ok. 20 zł, 800 (z Roblox Premium 1000) za $9.99 w przeliczeniu na złotówki to około 40 zł, 1700 (z Roblox Premium 2200) za $19.99 czyli około 80 złotych, 4500 (brak możliwości kupna większej ilości z Roblox Premium) za $49.99 czyli około 200 zł oraz 10 000 (też bez możliwości większej ilości Robuxów z Roblox Premium) kosztuje $99.99 czyli około 400 złotych.Druga już przyjemniejsza rzecz to wydawanie. Na co można je wydać? Robuxy można wykorzystać do kupna gier i gamepassów czyli dodatków do gier, stworzenia grupy lub osiągnięcia w grze (można zrobić je za darmo, ale gdy w ciągu 24 godzin zrobi się ich 5 to za kolejne trzeba zapłacić 100 robuxów), zmiany nicku, kupna prywatnego serwera, na którym mogą grać tylko te osoby, które wpiszemy na listę. Możne je również wykorzystać do kupowania rzeczy w "Avatar Shop'ie" czyli w miejscu, gdzie możemy kupić przedmioty dla naszego avatara. Aktualnie można też za Robuxy dodawać ubrania. Kiedyś ta opcja dostępna była tylko dla posiadaczy konta Roblox Premium, a teraz wystarczy wydać 10 Robuxów, aby móc cieszyć się własną bluzą, spodniami lub innymi rzeczami do avatara.Kolejną częścią mojego artykułu są scamy. Dużo osób (szczególnie młodych) może paść ofiarą scamu poprzez "kupno", gdzie trzeba podać swój nick i hasło. Kolejną próbą scamu są generatory. W rzeczywistości one nie działają i mają na celu wyłudzenie danych nie tylko konta, z którego nam mogą zabrać Robuxy, ale również dane telefonu i inne dane osobiste dlatego nie powinno się ich podawać, a najlepiej w ogóle nie wchodzić na strony z "darmowymi Robuxami", gdzie trzeba podawać nasze dane, ponieważ jest to bardzo duża szansa, że zostaniemy oszukani.Przepraszam za brak obrazków w artykyle, ale miałem problem z poprawnym ich wczytaniem. W następnych artykułach spróbuję, aby te obrazki się pojawiły mimo to mam nadzieję, że mój artykuł Wam się spodobał i pomogłem początkującym, albo tym, którzy po prostu nie wiedzieli. Możecie ocenić mój artykuł w komentarzu oraz dając odpowiednią ilość gwiazdek.