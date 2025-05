TOP 5 Najlepszych gier na Roblox w 2022!

Roblox to gra w której możemy tworzyć własne gry lub grać w dzieła stworzone przez miliony użytkowników. W tym artykule postaram się umieścić TOP 5 Najlepszych gier w Roblox w 2022 r. ( Kolejność jest przypadkowa )

5. Clicker Simulator

Clicker Simulator to świetna gra na długie godziny. Naszym celem jak w większości gier na roblox jest stawanie się coraz coraz lepszym. Dokładnie: Gra to clicker więc musimy klikać w dowolne miejsce na ekranie dzięki temu zdobywamy kliknięcia za które możemy kupować jajka lub robić rebirthy. Dzięki rebirthom zdobywamy gemy które przydają się do zwiększania ilości double jumpów , kupowania petów (zwierzaków) i odblokowywania nowych krain których jest naprawdę mnóstwo. W skrócie: Klikaj , kupuj rebirthy , ulepszaj swoje pety , odblokuj wszystkie krainy i stań się najlepszy!

4. Raise A Floppa 2

Raise A Floppa 2 to kolejna fajna gra. Ma ona raczej prostą grafikę ale mimo to cieszy się dużą popularnością. To pewnie z powodu ilości rzeczy i funkcji jakich w tej grze możemy robić ponieważ gra jest naprawdę ciekawa i żeby odblokować wszystko trzeba by było bardzo dużo grać. Sama gra polega na opiekowaniu się floppą czyli takim kotkiem sprzątając mu dawać jedzenie itp. Jeśli nie zadbamy o naszą floppę zostaniemy wyrzuceni z serwera. Aby zarobić pieniądze wystarczy klikać w floppę. Za gotówkę kupujemy ciekawe ulepszenia przedmioty itd. Zresztą nie będę wam tego wszystkiego opisywać po prostu spróbujcie sami.

3. Pet Simulator X

Szczerze, zastanawiałem się czy dawać Pet Simulator X na tej liście ze względu na bardzo rzadkie aktualizacje, lecz gra jest po prostu bardzo dobrze zrobiona i wciągająca a update będzie już wkrótce. PSX to klasyk symulatorów, ale jednak super gra w której staramy się odblokować wszystkie światy i mieć jak najlepsze pety. Zaczynamy od zwykłego kota/psa/królika i niszczymy monety, za które kupujemy jajka i odblokowujemy kolejne światy. Celem gry jest przejście przez wszystkie krainy i mieć najlepsze pety w grze.

2. Pls Donate

W grze Pls Donate możemy zdobyć robuxy lub dać donate innym graczom. Wystarczy stworzyć gamepassy na stronie internetowej Robloxa w zakładce "Create" i zająć wolne stanowisko. Wystarczy tylko czekać i np. zostawić komputer włączony gdy idzie się na obiad.

1. Mining Simulator 2

Moim zdaniem Mining Simulator 2 to narazie najlepsza gra na Roblox. Nie dość, że jest dobrze zrobiona graficznie to jest też bardzo ciekawa. Oprócz tego dużą zaletą są częste aktualizacje które są najczęściej co tydzień. Zaczynamy ze zwykłym drewnianym kilofem i kopiemy się w dół odkrywając przy tym krainy. To co wykopaliśmy sprzedajemy i kupujemy za to kilofy oraz plecaki. Gdy już uzbieramy dużo monet robimy rebirthy, za które dostajemy klejnoty do kupowania specjalnych ulepszeń

Dziękuję za przeczytanie tego artykułu :)

Autor: kamil_mruczek (w Robloxie MeloniX100)