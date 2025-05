Poradnik - Bsp

Cześć!

Chciałabym wam opowiedzieć o Bsp.

Ta gra przez wielu starszych użytkowników została zapomniana.

W tym artykule napiszę wam jak najlepiej potrafię co zmieniło się w Bsp i jak obsługiwać tą grę.







Wszystko zaczęło się w 2014 roku.Gdy firma MSP wypuściła na rynek darmową grę RoboBlastPlanet(dawniejsza nazwa BSP).

Od stycznia 2017 roku gra ta zmieniła nazwę na BSP.

Co to jest BSP?

BSP jest to bezpłatna gra przeznaczona dla dzieci.

Jest doskonale zrobiona są najdrobniejsze detale typu:Dźwięki na parkourach itp.

Ogólnie gra jest bardzo kolorowa i składa się z pikseli jak nazwa tej gry mówi.

W tej grze są najróżniejsze tryby(bitwa,czat,kopanie,parkour,świat vip oraz nexus ale o tym później).

Teraz pomówimy o Nexusie.

Co to jest Nexus?

Nexus jest to świat do którego wszyscy gracze trafiają po zalogowaniu się oraz np.gdy wyjdziemy z bitwy.

W Nexusie znajdują się też nasi przewodnicy jak Dex Mcfly(od przyjaciół),Penny Pandora(od zakupów),Rita Blasta(od bitwy,czatu i parkour),Stella Guardia(od bezpieczeństwa),Block Bjorn(od budowania) , Ziggi Starblock(od kryształów) i Cesar Ceuntauri(od vip).

W Nexusie mamy też portale do:

bitwy,czatu,parkouru, kopania i świata vip.

Jak budować?

W BSP można budować parkoury,cztaty i bitwy.Pod tym względem moderatorzy zostawili graczą własną przestrzeń kreatywności! Żeby budować musimy klinknąć na Blokbjorna i gotowe!Wybieramy format jak ma zawierać nasz świat i budujemy.W BSP nie tylko można budować światy możecie stworzyć też prefabrykaty oraz części blokstar. Możecie też stworzyć waszego unikatowego skina!(UWAGA!Moderatoży wprowadzili funkcję robienia skinów tylko dla VIP!(Vip jest za prawdziwe pieniądze!))Dodano też ostatnio funkcję domu!Możecie tam stworzyć swój unikatowy dom!:)

Jaka waluta?

Waluta w BSP dla graczy jest to Starcoins oraz Diamonds(Diamonds są w pakietach dla VIP)Starcoinsy zdobywamy po przez przechodzienie parkourów czy bitw a nawet po przez oddawanie kryształów z kopania.

Dioamonds zdobywa się po przez kupienie vip oraz za codzienne bonusy vip.

Hejt.Czy w tej grze tez jest?

Oczywiście z hejterami oraz z osobami które piszą wulgaryzmy niestety spotykam się coraz częściej w tej grze.Szczególnie wysokie lvl przedrzeźniają osoby z mniejszym lvl.

Na szczęście BSP wprowadziło funkcje zablokowania kogoś bądź jego zgłoszenia.Jeżeli chcemy kogoś zgłosić musimy wybrać dany powód w tabeli która ci się pojawi bądź napisać samodzielnie dlaczego zgłaszamy daną osobę,

Moderatorzy dzielnie walczą żeby do młodszych odbiorców nie docierały słowa niedopowiedzenie więc wulgaryzmy są cenzurowane.

Dalszą część przewodnika napiszę gdy będą dwa komentarze że mam pisać dalej!

Pa mam nadzieję że narazie pomogłam was wprowadzić w tą wirtualną przygodę!