Najlepsze gry do grania z znajomymi w roblox!

Cześć! Dzisiaj wam pokaże top 5 gier do grania z znajomymi w roblox. Jest to mój pierwszy artykuł więc jak coś będzie źle proszę o wyrozumiałość. Miłego czytania :)

top 5 :

Natural Disaster Survival

Jest to gra gdzie musimy przetrwać różne zjawiska atmosferyczne typu : burza, kwaśny deszcz itp. na np. mapie wyścigowej. Można dokupić dodatki typu: balon, który daje nam wyższy skok albo jabłko, które daje nam dodatkowe zdrowie, Jednak wymaga to robux. Naprawdę fajna gierka łatwo można się w nią wciągnąć.

top 4 :

Zbuduj Łódź Na Skarby

Jest to gra gdzie musimy zbudować statek by przepłynąć całą mapę aż do skarbu. Na zbudowanie naszej łajby mamy wyznaczone jasno zielone pole. Klikając 2 na naszej klawiaturze możemy budować bloki, klikając 1 możemy je usuwać. Jeżeli jesteśmy już gotowi klikamy po lewej stronie przycisk Żagluj. Za przepłynięcie danego dystansu dostajemy golda, za którego możemy dokupić skrzynie i dostać materiały do budowania lepszego statku. Aby to zrobić kliknij po prawej stronie przycisk menu i wybierz skrzynie, na którą cię stać. Żeby być ze znajomymi w drużynie i móc budować razem statek musimy wejść w przycisk menu, kliknąć flagę i wybrać kolor flagi naszego znajomego. Na dole powinna się wyświetlić prośba o dołączenie od danego użytkownika

top 3:

Epic Minigames

Ta gra na pewno wam się spodoba. Jak sama nazwa wskazuje są tu minigry. Jest ich naprawdę dużo więc polecam żebyście sami sprawdzili ale coś wam o tym powiem. Za wygrywanie tych minigier dostajemy monety, które możemy wymienić na jakąś zabawkę, zwierzątko czy napis nad nami. Występują tu gry solo oraz drużynowe. Ciężko mi to opisać ale bardzo was zachęcam żebyście sami sprawdzili.

top 2:

Tower Defense Simulator

Jest to tryb gdzie musimy rozstawiać ludziki aby zabić zoombie lub inne stworzenia. Żeby wejść na mapę musimy wejść do windy po wejściu na mapę mamy głosowanie na bosa jeżeli jesteście nowi i wasi znajomi też to polecam najsłabszego. Wraz z wygrywaniem dostajemy pieniądze i xp, za które możemy potem kupować lepsze ludziki lecz musimy miecz osiągnięty dany poziom żeby móc zakupić danego ludzika.

top 1:

Tower of Hell

Jest to gra gdzie mamy wieżę i musimy przechodzić parkour aż dojdziemy na samą górę wieży. Aby przejście nam się zaliczyło musimy wejść w biały portal, wówczas czas będzie leciał 2x szybciej i tak z każdą osobą . Za przechodzenie dostajemy monety, za które możemy kupić dodatki np. Wyższy skok czy mgłę albo odporność na lasery. Taki dodatek jest na jedną rundę i posiada go wtedy każdy gracz. Jest opcja kupienia sprężyny czerwonej na szybkość, niebieskiej na skok i fioletowej szybkość i na skok. Mamy to wtedy tylko my dopóki nie wyjdziemy z serwera. Jest też kilka dodatkowych rzeczy do kupienia np. skrzynka z smugami za 500 monet jednak nie wiadomo jaka smuga z niej wypadnie. Można rywalizować kto szybciej przejdzie całą wieżę.

Mam nadzieję że artykuł się podobał i to na tyle miłego dzionka/wieczoru :)