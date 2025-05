CS:GO - Porady jak być lepszym?

Część, witam Cię w moim artykule. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż jest to materiał skierowany głównie do graczy CSa, zarówno doświadczonych, jak nowicjuszy, jednak jeśli nie grasz w tą grę zapewne wiele rzeczy może być dla Ciebie niezrozumiałe. Nie przedłużając, zapraszam do lektury. Ten artykuł będzie dotyczył ogólnie moich tipów dotyczących grania w CS:GO, więc, jak łatwo się domyślić, jest on bardziej skierowany do nowych graczy. Sam nie gram w Counter Strike'a jakoś bardzo długo, chyba że za bardzo długo uznamy 500h, jednak mam już pewne doświadczenie, którym zamierzam się z Tobą podzielić.

1. Pozycjonowanie Jeden z podstawowych błędów wielu graczy to brak przemieszczania się po pokazaniu się przeciwnikowi na danej pozycji. Jeśli na przykład gramy w CT na mirage'u, i właśnie zdobyliśmy killa stojąc na oknie, to jest bardzo duża szansa na to, że nasz przeciwnik przekazał swojej drużynie, gdzie jesteśmy. Dlatego po naszym fragu powinniśmy od razu zmienić pozycję : przykładowo pójść na B od spawna CT albo na A przez Dżunglę. Generalnie chodzi o to, żeby po tym, jak pokażemy się przeciwnikowi zmienić pozycję. Oczywiście musimy myśleć, czy w tym momencie jest to ważne : na przykład jeśli stoimy przy wcześniej przytoczonym oknie i widzieliśmy, że wrogów jest więcej niż jeden, nie ma co zmieniać pozycji, lepiej zostać i zastrzelić jeszcze jednego, a potem pójść gdzieś indziej. Ważne jest to, aby wykminić wszystko tak, aby z danego pojedynku wyjść zwycięsko. 2. Ekonomia Jeśli grasz z drużyną, z którą macie czat głosowy, warto jest wyznaczyć osobę która będzie zarządzać finansami. Jest to ważne, ponieważ nie ma zazwyczaj sensu, aby jedna osoba zagrała fulla z kałachem lub M4, a reszta miała same pistolety. Lepiej przeczekać jedna rundę, nawet jak ma się więcej pieniędzy, i co najwyżej w następnej podzielić się nadwyżka z innymi, niż bez żadnej komunikacji kupować, na co kogo stać. A dlaczego? Ponieważ zazwyczaj w drużynie nie ma jednej osoby, która sama wygrywa grę, a reszta tylko patrzy i czasem jakiś granat rzuci. CS to gra drużynowa, a MM zazwyczaj dobierają graczy o podobnych umiejętnościach. Oczywiście są pewne przypadki, kiedy takie zagranie ma sens, ale nie są one na tyle częste, aby stać się regułą. I dlatego ważne jest rozsądne zarządzanie pieniędzmi. 3. Komunikacja Wydaje mi się, że w tym przypadku wszystkie wyjaśnienia są zbędne. W CSie wręcz nie da się opisać mocy komunikacji. Dla pewności, że każdy rozumie, o co chodzi, podam dwie podobne sytuacje. Pierwsza : macie voice chat w drużynie i właśnie natknąłeś się na wroga, który Cię pokonał. Wiesz, że za Tobą, kilka kroków, szedł Twój kolega. Dajesz mu info, na jakiej pozycji jest wróg, a on wchodzi tam z prifire i typa nie ma. Druga sytuacja : nie macie voice chatu i zabił Cię wróg, a za Tobą idzie kolega. Nic mu nie powiesz, bo nie masz jak; jedyne co Ci zostało to liczyć na to, że wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko. Swoją drogą, jeśli przeciwnik wie o pozycjonowaniu, może mieć jakąś szansę, dlatego to jest bardzo ważne ;) To już wszystkie moje rady, jeśli chcesz zobaczyć inne moje artykuły to widzimy się przy ich lekturze, jeśli masz pomysł na artykuł który mógłbym napisać to wal do komentarzy, no i dzięki, że Ci się chciało :) leć i wbij globala