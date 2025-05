fajne gry na roblox

Hejka, przedstawię dziś wam moją topkę najlepszych gierek na roblox

Miłego czytania!

muszę wam powiedzieć ze nie łatwo było wybrać 10 gier z tyle na roblox, ponieważ każda gra jest inna , ale moje top 10 sa takie gry jak:gra numer 10Są to obby , moim faworytem z tej o to kategorii jest tower of hell.Jest to gra w której na czas trzeba przejść parkur, nie jest to łatwe.Bardzo fajna gierka na nudę, gram w tą grę rzadziej niż w inne, ale jest bardzo fajna gierka.9 gra są tycoonJest ich wiele, są tycoon restauracji, banku i wiele więcej, długo mogłabym wymieniaćW takiej grze trzeba rozwijać swój budynek, zarabiać by go ulepszaćGram najczęściej w tą grę z przyjaciółmi, gra mega zabiera czasTycoon gra wiele osób jest to taka popularna gra, ale nie do końca, ponieważ nic się tak mnie zmienia w większości nie ma updateUpdate czyli nic nie ma nowego w większości tycoonGra numer 8 jest to gra bardzo fajnaJest to " build a boat to survive "Polega ona na żeby zbudować statek, którym musimy przejechać morzeJeżeli nasz zbudowany statek nie utonie wygrywamy pieniądze by ulepszyć w dalszych rundach nasz statek na lepszy.Można rywalizować z przyjaciółmi kto zbuduje lepszy statek na czas, ale to tak w marginesieGra numer 7 jużJest to bloxburg, żeby zagrać w tą gre trzeba wydać 25 robux czyli waluta w robloxieCzy warto wydać te robuxy na tą grę to zależy od was kto co lubi wiadomoGra sama w sobie jest ciekawa trzeba tam zarabiać pieniądze i budować domy itpMożna też dawać lub w drugą stronę dostawać pieniądze.Gra numer 6 to brookhavenW tej gierce można adoptować dziecko lub być dzieckiemJest to taka gra trochę kształcąca ponieważ opiekujesz się dzieckiemMożna też robić żarty takie jak przebranie się za pudełko czy kaktusa i wkradanie się do kogoś do domu.Aktualnie w ta grę gra 272 tyś osób. Jest to jedną z popularniejszych gier.Mega polecam zagrać w nią.Jest to gra podobna do adopt meW gierce nie tylko opiekujemy się dziećmi, ale też mamy rożne pojazdy, możemy się przebierać.Pracujemy tam nawet np w policji lub w jakimś sklepiemoja top gierka numer 5 to Pracuj w pizzeri czyli taki symulatorPolega on na tym że pracujemy w pizzeri i robi wszystko co musimyPrzyjmujemy zamówienia , wydajemy je, oczywiście zarabiamy na tym coinsJest to też jedna z popularniejszych gierek.Jest to świetna gra więc polecam wam zagrać jak jeszcze nie graliście.4 gra już to PiggyPiggy to świnia która goni graczy może to być bot lub playerW piggy chodzi o to by zdobyć wszystkie klucze, wszystko co potrzebne żeby otworzyć dzwi i uciecDostaje się za to pieniądze gdzie można kupić skina piggy.Są różne mapy na każdej co innego, są też różne opcje grania takie jak:- infekcja-traitor czyli osoba która zbiera klucze ale może zabić drugą osobę ale nikt nie wie kto jest tą osobą-tag czyli tylko jedna osoba zbiera klucze a inny są świniami-player czyli normalna osoba i botJest to świetna gra na granie z przyjaciółmi.( SORKI ZA CZAT )Gra o numer 3 jest to gra fashion famousPolega ona na przebieraniu do danej kategoriiNie wiem co wiele o niej powiedzieć bo gra polega tylko na przebieraniu się i nie ma nic innegoSą tam bluzki, spodnie, sukienki, minki i wiele innych ubrań i akcesora.Gra nie każdego zaciekawi ale jest spoko.Gra numer 2 to bedwarsBedwars polega na obronie swojego łóżka jak ktoś to łóżko zniszczy i cie zabije to przegrywaszOczywiście kto wygra ma rangę większąKupujemy tak miecze zbroje itp ulepszamy swoje stanowisko, zabijamy innych i niszczymy łózkaGra jest ciekawa i fajna, ale nie łatwa by wygrać trzeba mieć wprawęOstatnia gra top 1Jest pet sim xChodzi w niej o to by dążyć do coraz lepszych petów, zarabiać coins by kupować jajka odblokowywać kolejne mapyZbieramy też diamonds i możemy kupować za nie petyTrejdujemy się, zbieramy pety do index aby mieć więcej petów założonychKupujemy tak game passy za robuxyPet sim x jest naprawdę top 1 według mnieTo już na tyle z artykułuWszystko co napisałam to moje zdanie, każdy ma swoje ulubione gryMiłego dnia!paullaelo