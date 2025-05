Roblox [bee swarm simulator]

W bee swarmie najbardziej zależy na tym by mieć jak najwięcej pszczół. Im więcej pszczów tym dalej można przejść.1. Znajduje się tam wiele sekretów.2.Są też sprouty z których wypada wiele ważnych rzeczy naprzykład dużo smakołyków, plantery które mogą robig grzyby zwany puffshroomami z których również dropi dużo rzeczy (z każdym pokonaniem rozdielają się na więcej).3. Pola są różne np. białe, czerwone, niebieskie lub mieszane.Ostatnio został dodany update świąteczny zwany beesmasami. Podczas beesmasu trzeba robić SPECIALNE questy które są tylko podczas beesmasu.Najważniejszy podczas beesmasu jest bee bear [pszczeli niedziwedź] który ma różne zadania z których może np. dać prezent który można potem dać komu innnemu i od niego rownież wtedy się otrzymuje itemy i specialną "bombkę" na choinkę. Są również bossy1. King beetle [ukryty na arenie spawnu przy niebieskim HQ]2. Tunnel bear [ukryty w converteże na arenie 10]3. Mondo chick [pojawia się o pełnej godzinie na 15 min na arenie za 25]4. Stick bug [potrzebny translator od science bera [niedziwiedzia naukowca] żeby z nim rozmawiać]5.Coconut crab [Na kokosowym polu na arenie za 35]Istnieje również niebieskie i czerwone HQ w których znajdują się rzeczy [niebieskie i czerwone] są też tam pszczoły u których można dostać zadania [ translator potzebny]Żeby mieć więcej pszczół trzeba otwierać jajka.Istnieje 6 typów pszczół1. common [basic bee]2. rare [bomber bee, bumble bee, hasty bee, rad bee, brave bee, cool bee, looker bee, rascal bee, stubborn bee]3. epic [bubble bee, bucko bee, rilley bee, frosty bee, rage bee, commander bee, demo bee, exausted bee, fire bee, shocked bee, honey bee]4. legendary [baby bee, music bee, ninja bee, carpenter bee, demon bee, lion bee, diamond bee]5. mythic [buoyant bee {nowa}, precise bee {nowa}, spicy bee, tadpole bee, vector bee, fuzzy bee]6. event {za tickety} [festive bee, photon bee, crimson bee, cobalt bee, bear bee {za robuxy}, puppy bee, tabby bee, gummy bee {za gumdropsy}, vicious bee {za stingery}, windy bee {trzeba najpierw odblokować arenę za 35}.Dane pszczoły mają swoje ulubione smakołyki które mogą je zgiftedować.Giftedowe psszczoły mają specialne umiejętności np 1.25x pollen albo wiele wiele innych.Wiele z mocniejszych rzeczy potrzebuje przedmiotów np. 20 olejów, 40 klejów i np. 5b mioduTo wszystko co o tym moge opowiedzieć i proszę nie traktować tego artykułu surowo gdyż to mój pierwszy artykuł jaki zrobiłem.

Bee swarm simulator jest bardzo interesującą grą w robloxie oparta na zbieraniu pollenu i przetwarzaniu go na miód, robieniu questów, pokonywaniu mobów i robienu questów u niedzwiedzi. Jest też również dużo rzeczy np. zbieraki, hełmy/maski, buty, paski/nerki, naramienniki i plecaki. Gra jest bardzo długa i rozbudowana więć szybko się nie znudzi a teraz zapraszam do przeczytania reszty artykułu

