Jak zdobyć fajne pety i rzeczy w Pet simulator X

Hejka! Dziś pokaże jak łatwo zdobywać fajne rzeczy i fajne pety w Pet Simulator X!

Aby zacząć przygodę w pet simulator, można pozbierać trochę diamentów. Dzięki diamentom możesz kupować upgrade i wiele rożnych rzeczy. Możesz też znaleźć jakiegoś pro i dać mu gemy< albo napisać że startujesz i czy możesz dostać peta.Można dostać też od znajomych (Trade można robić z każdym graczem który ma włączone trady).wtedy możesz łatwo i szybko, przejść do 2 świata.W 2 świecie jest oddzielna waluta, którą można wydać na: odblokowanie techno świata za 7b, Kupowanie jajek w fantasy shop, kupowanie portali i nie tylko! Na spawnie w fantasy world, są portale które prowadzą do innych wymiarów np:- piekło- niebo- cmentarzPety można zdobywać na różne sposoby, poniżej znajdziesz listę najlepszych sposobów na pety:1. Wygraj je u youtuberów którzy często rozdają fajne pety.2. Wejdź na jakąś bardzo długo niszczącą się skrzynie, i poczekaj aż twoje pety ją zniszczą, a następnie kup za coiny jajka.3. Rób fuzje, pozłacaj, enchantuj i tp.4. Rób trade5. Znajdź jakiś mocny dużo dający obiekt, i rozwalaj go aby zdobyć dużo coinów na kupowanie drogich jajek w sklepie.W pet simulator znajdują się też boosty na np: Większy damage, większe szczęście itd. Boosty możemy dostać na wyższych rangach na spawnie w zwykłym świecie, albo za pomocą kodów.Jeden kod który w czasie pisania artykułu działa - im2luckyKody raz nowości znajdziesz na twitterze Big games czyli @BuildIntoGamesLootbagi - Lootbagi to takie sakiewki, które zawierają przedmioty, czasem też prezenty.Mały lootbag zawiera: mało coinów albo gemów, średni trochę coinów albo gemów, duży dużo coinów albo gemów, natomiast prezent zawiera parę boostów.Jak zdobyć lootbagi? Lootbagi wypadają kiedy niszczymy obiekty, albo kiedy je zniszczymy. Jeśli niszczymy obiekt w parę sekund to wtedy raczej nie dostaniemy lootbagów.Istnieje glitch na lootbagi (nie powinno być za to bana)Musisz zdobyć: Cyber foxy (tyle ile możesz założyć)i zrób tak: idź na alien forest w techno world, załóż swoje cyber foxy a następnie zacznij atakować: kontenery z coinami, prezenty albo duże coiny. Zawsze kiedy pasek zmienia kolor albo obiekt zostaje zniszczony, wypadają lootbagi.Każdy używa tego sposobu i nie grozi to banem, więc proszę nie odrzucać mojego artykułu!Jeśli jesteś początkowym graczem, a chcesz dobre pety, to zgłoś się do mnie na discordzie! nie potrzebuję petów 500 m choć na start super jest pet 50 k! to nie scam po prostu nie chcę usuwać petów, więc wole je rozdać.Discord Lukwest#6823