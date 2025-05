Tryb Pet Simulator X

Witam graczy robloxa, opowiem wam o popularnym i moim ulubionym trybie w robloxie.

Pet Simulator X to tryb, który powstał w tym roku.

Można zagrać w ten tryb jedynie na robloxie.

Jest to tryb, w którym zaczynasz od wybrania swojego pierwszego zwierzaka - peta. Podstawowy pet, którego wybrałeś/aś ma moc nie przekraczającą liczby 10. Często są mili gracze którzy dadzą ci peta o mocy np. 1mln. lub też większej albo mniejszej.

Gra polega na tym aby zbierać monety leżące na ziemi. Za monety możesz kupić jajka. Im więcej monet tym lepsze jajko. Są też diamenty, które służą do ulepszania petów, łączenia ich czy ulepszania postaci, czyli nas. Za monety możesz też kupić dalsze etapy, gdzie można zbierać monety o większej wartości.

Po drodze spotykamy różne miejsca do ulepszania danej rzeczy za diamenty oraz na końcu całej tej ścieżki znajduję się wielka skrzynia i armata która wystrzela nas do "Fantasy world"

Tam znajdziemy już inne monety o barwie szarozielonej, za nie można już kupić pety od wartości 12tys. do ok.12mln. Są tam również portale które kupujemy za daną ilość tych monet. W każdym z tych portali jest nowy świat, w których można zdobyć więcej tych monet. W ostatnim świecie "Fantasy world" mamy do czynienia z ogromną anielską skrzynią, z której można też zdobyć anielskie pety. Ta skrzynia pomaga w uzbieraniu 7.5 biliona monet aby dostać się do już ostatniego świata.

Ostatni świat to "Tech World" ze znów kolejnymi monetami - tym razem o czarnej barwie. W tym świecie można zdobyć już nawet pety o sile ponad 1 biliona.

Jest też opcja enchantowania petów, czyli nadawania im zdolności np. royality, super teamwork itd. To można zrobić za diamenty.

Za diamenty można kupić również funkcje teleportacji, co ułatwia przemieszczanie się między światami i ich etapami.

Co jakiś czas jest wypuszczana nowa aktualizacja, która dodaje nowe pety, skrzynie, jajka oraz naprawia błędy. Aktualnie jest alien update, który daje:

- ???? Alien Pets!

- ???? Alien Lab!

- ???? Alien Forest!

- ???? 3 New Eggs!

- ✨ 2 New Mythicals!

- ???? Huge Pegasus Pets!

- ???? Giant Alien Chest!

- ???? Diamond Cap Raised!

- ???? Interface Upgrades!

- ⚙️ Auto Delete Additions!

- ⚖️ Balancing!

- ???? Halloween Event Over!

Więc jak widać aktualizacje w grze dają dużo rozrywki i urozmaicają rozgrywkę.

Jest to gra multiplayer i singleplayer, więc można grać w Pet Simulator X z przyjaciółmi, lecz tryb multiplayer może pomieścić 10 os. na jednym serwerze, aby go nie przeciążyć.

Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć wam ten tryb w robloxie. Bardzo polecam ten tryb.