Chcę wam dzisiaj opisać wszystkie bossy i mini bossy w minecraft.

Jest on bossem z 200 HP czyli z 100 sercami. Zieje on jak by fioletową kulą ognia. Po strzeleniu kulą ognia i po wybuchu możemy też zabrać płomień do butelki. Leczy on się kryształami kresu i występuje on w endzie (inaczej w kresie). Można go wskrzesić 4 kryształami kresu. Po pierwszym zabiciu go wypada 12,000 punktów XP i jajo smoka a po drugim pokonaniu go wypada tylko 500 punktów XP.Jest bossem z 300 HP czyli ma on 150 serc i ma on 3 głowy. Pojawia się on tylko wtedy gdy zbudujemy jego totem do którego potrzebny jest 4 sztuki piaska dusz i 3 sztuk czaszek witherowego szkieleta i po stworzeniu go ładuje się i po załadowaniu obszar koło go wybucha. Po strzeleniu nas zadaje on nam efekt obumierania. Po pokonaniu go wypada gwiazda withera z której można zrobić bicon. Po zabraniu mu połowy HP zmienia swój kolor na niebieski i nie będziemy mogli go strzelić strzałą.jest on jak by bossem ma on 80 HP czyli 40 serc. Występuje on tylko w podwodnej świątyni. Ma on młodszą wersje siebie czyli guardiana. Kiedy zbliżymy się do niego wyskakuje nam jakby jumpscared który daje nam efekt przez który wolno kopiemy. Atakuje nas on laserem z oka. po zabiciu go najcenniejszym łupem są gąbki które występują też w podwodnej świątyni.jest on mini bossem który ma 100 HP czyli 50 serduszek. Występuje on naturalnie w wiosce i czasami w klatkach posterunku pillagerów. Jest on dobrze nastawiony dopóki go nie zaatakujemy. Możemy też stworzyć go używając podobnie jak withera czyli po zbudowaniu totemu do którego potrzebujemy 4 sztuki żelaza i 1 dynie z buzią. Kiedy zbudowany przez nas żelazny golem nigdy nas nie zaatakuje. Po zabiciu go wypada nam od 3 do 5 sztuk żelaza i od 0 do 2 maków.jest on mini bossem z 100 HP czyli z 50 sercami. Nie pojawia się naturalnie ale jedynie pojawia się w najazdach na wioskę osadników. Po zabiciu go wypada nam 1 siodło. W najazdach może pojawić się z ujeżdżającym go pillagerem lub illagerem.pojawi się on dopiero w 1.19 Wild update ale powiem wam wszystko o nim co na tą chwile o nim wiemy. Będzie on bardziej bossem i będzie on mieć 450 HP czyli 225 serc. Nie będzie nic widzieć tylko słyszeć. Można go agrować rzucając śnieżkę lub jajko. Na tą chwile nie wiemy co będzie z niego wypadać możliwe że tylko punkty XP. Dodadzą mu tęż węch. pojawia się on tylko w deep dark. Nie będzie się on pojawiać normalnie tylko będzie wychodzić z ziemi.