poradnik dla początkujących po Star stable online

Star stable to gra przygodowa, gdzie trenujesz, i zajmujesz się końmi. Jest to gra multipleyer.

W grze istnieją dwie waluty: szylingi, i star coinsy. Szylingi można zdobywać za misje, wyścigi, oraz różne inne aktywności. Natomiast star coinsów nie da się zbierać za misje. Dostępne są one tylko jak posiada się star ridera (o którym opowiem później) lub można je też dokupić. Za szylingi można kupować między innymi sprzęt, ubrania, siano, itp. ale wszystkie te rzeczy można kupić też za star coinsy. Za star coinsy można kupować : konie, zwierzaki, pomoc stajenną itp.Nie ma głównego celu gry, bo można robić różne rzeczy. Dla niektórych najważniejsze będzie kupowanie koni, a dla innych wbijanie poziomu i robienie zadań, a jeszcze dla innych dobra zabawa i gra ze znajomymi. Ja natomiast uważam że chodzi o miło spędzony czas, i dobrą zabawę.Wcześniej wspomniałam też o owych zadaniach. Tak są zadania. Istnieją dwa rodzaje zadania fabularne tak zwane główne, oraz zadania poboczne.Na początku najbardziej opłaca się robić zadania główne, ale trzeba pamiętać że żeby robić zadania fabularne (w skrócie fabułę) trzeba też robić zadania poboczne. Gracze na pewno chętniej robią fabułę bo jest ciekawsza, więcej się za nią dostaje, i jest po prostu bardziej opłacalna. W fabule na początku nie ma prawie nic ciekawego, ale pamiętajmy że pierwsza fabuła była robiona ponad 5 lat temu więc nie możemy też za dużo wymagać od twórców. później zaczną się spotkania z druidami, poznamy Alex, Lindę, Lisę, oraz Anne która jest uwięziona w pandorii - czyli innym wymiarze. Będziemy też musieli popłynąć do twierdzy DarkCore, bo oczywiście w fabule nie zabrakło czarnych charakterów. Pojedziemy też do pandorii pięknej, ale również niebezpiecznej różowej krainy. Uratujemy Anne ale stracimy Elizabeth, która zginie w pandorii. Naszym dowódcą jest niebieska wiewiórka o imieniu Frip, natomiast dowódcą Darka, i Pana Sandsa jest Garnok- czyli stworzenie z innego wymiaru która przybrała postać wielkiej ośmiornicy. Ale nie będę więcej spoilerować. Aktualnie w Star stable online trwa event halloweenowy. W trakcie niego można pojechać do twierdzy galopującego Thomsona, i skorzystać z różnych halloweenowych aktywności w których skład wchodzą: nawiedzony szlak, wyścig bezgłowego jeźdźca, lochy i dynie czyli zbieranie dyni, poszukiwanie dyń d dolinie złotych wzgórz. Moim zdaniem najlepszą aktywnością jest nawiedzony szlak. Na szlaku straszy, z za drzew wyskakują potwory, a na drodze są zjawy, i duchy. W pewnym momencie dojeżdżamy do mostu pod którym musimy przejechać i dojdziemy do wąwozu w którym będzie nas gonił niedźwiedź, wąż, pająk, wilkołak, lub wielki czarny kot. Szlak fajny jest też z tego względu że można na nim wymienić kości które na nim znajdziemy na kruka. W wyścigu bezgłowego jeźdźca ścigamy się , a nasza postać , i koń zamieniają się w postać, i konia bezgłowego jeźdźca. Poszukiwanie dyń w dolinie złotych wzgórz to szukanie małych kabaczków w tej właśnie dolinie. To chyba tyle. Bardzo polecam Star stable online można fajnie spędzić czas.Polecam