realistyczne czy zręcznościowe które wybrać?

W poprzednim artykule napisałem o tym jaką linię powietrzną wybrać, w tym artykule omówię co się bardziej opłaca bitwy zręcznościowe czy bitwy realistyczne.

Jak większość z was pewnie wie War Thunder to gra o walkach: morskich, powietrznych i naziemnych.

Każda z tych typów bitew ma 2 warianty (nie licząc misji i eventów): realistyczne i zręcznościowe.

Bitwy realistyczne są trudniejsze, ponieważ nie ma nierealistycznych ułatwień typu znaczniki nad przeciwnikami wskaźnik czy przebijemy czy nie oraz wspomaganie celowania w samoloty (w postaci kółeczka pokazującego się przed samolotem które pokazuje, gdzie należy strzelać, aby trafić przeciwnika). Oprócz tego, że bitwy te są po prostu trudniejsze są również lepiej płatne (dostaje się za nie więcej punktów badań i srebrnych lwów (podstawowa waluta w grze)). Dodatkowo w bitwach realistycznych system odrodzenia działa na zasadzie punktów zdobywanych za niszczenie przeciwników asystowanie w zniszczeniach lub przejmowanie punktów. Ponadto w bitwach realistycznych możesz grać samolotem LUB czołgiem i przez nieograniczoną ilość czasu (dopóki cię nie zestrzelą). W bitwach zręcznościowych natomiast te ułatwienia występują, czyli mamy znaczniki nad wrogami co ułatwia ich wykrycie, jest mały plusik, który pokazuje szanse na przebicie wroga (staje się zielony jak są dużą szansę na przebicie, żółty jak szanse na przebicie są niskie, czerwony jak przebicie jest praktycznie niemożliwe oraz szary jak wróg jest poza zasięgiem) i wspomaganie celowania w samoloty (którego działanie opisałem powyżej). Gra samolotami w tym trybie działa inaczej - na zasadzie takiej że na pasku umiejętności i amunicji wyświetlają się wizerunki trzech samolotów: myśliwca, myśliwca wielozadaniowego i bombowca zazwyczaj te ikonki są szare i niemożliwe do użycia ale co jakiś czas stają się używalne przez ten czas gracze mogą kliknąć jedną z ikon i wcielić się w każdy rodzaj wyżej podanych samolotów (w każdej drużynie może być maksymalnie po jednym z każdego rodzaju czyli po 3 samoloty) nie wszystkie ikony muszą być wybrane. Po kilku sekundach pojazdy tych graczy pozostają na swoich miejscach niekontrolowane a sami gracze zaczynają kontrolować samoloty. Gracze automatycznie stracą kontrolę nad swoimi samolotami (które są wybierane losowo z wybranego typu) i wracają do swoich maszyn, które pozostają w tym samym stanie w jakim zostały wcześniej pozostawione. Po jakimś czasie cykl się powtarza. Co do systemu respawnu to działa on tak że każdy gracz może zrespić się maksymalnie trzy razy (o ile oczywiście ma co najmniej trzy pojazdy którymi mógłby zagrać). Tak więc przejdźmy do pytania z samego tematu. Według mnie do gry generalnie leprze są bitwy realistyczne ale jak zależy ci na wygranych to bardziej polecam zręcznościowe ponieważ są one łatwiejsze i zazwyczaj grają w nie mniej doświadczeni gracze. Wygrane w samej grze nie są zbytnio przydatne ale jak robi się wyzwania na gamehag to są bardzo przydatne. Z drugiej jednak strony bitwy zręcznościowe są bardzo przyjemne dla dużej części osób i wolą te bitwy tylko i wyłącznie ze względu na przyjemność z gry a nie na progress w grze.

Mam nadzieję że pomogłem.