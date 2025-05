War Thunder - Jaki wybrać kraj na początek?

Cześć. W tym artykule pomogę Ci wybrać Twój pierwszy kraj w War Thunder. Ten artykuł dotyczy samolotów i statków. Kolejność krajów jest taka sama jak w grze, a nie przez ranking, miłego czytania.

PODSUMOWANIE

Włoskie myśliwce są dobre, ale trzeba mieć doświadczenie,

Francuskie samoloty są bardzo słabe, z kilkoma wyjątkami,

Samoloty japońskie i chińskie są stosunkowo słabe,

Brytyjskie samoloty są zwrotne i potężne, ale wymagają cierpliwości i umiejętności lądowania,

Siła ognia radzieckich samolotów jest bardzo duża, ale z wyjątkiem dwupłatowców są one mało zwrotne,

Niemieckie samoloty są bardzo mocne, co sprawia, że są odpowiednie dla początkujących,

Amerykańskie drzewko jest bardzo odpowiednie dla graczy z cierpliwością, gracze z mniejszą cierpliwością mogą szybko z niego zrezygnować,

Szwedzkie samoloty są słabe, lecz wyglądają dość nietypowo.

Amerykańskie samoloty początkowo były bardzo słabe i prawie nie do zagrania, co zniechęciło wielu graczy, ale amerykańskie samoloty nie miały sobie równych. Amerykańskie drzewko jest bardzo odpowiednie dla graczy, którzy grają głównie w bombowce i samoloty bliskiego wsparcia.Niemieckie myśliwce to strach wszystkich pilotów. Niemcy to idealny kraj dla początkujących, a najlepsi gracze będą grać głównie w myśliwce i bombowce nurkujące.Radziecki dwupłatowiec jest bardzo potężny, więc ten kraj jest bardzo odpowiedni dla nowych graczy. Ich wczesne samoloty były słabe, ale późniejsze samoloty były warte poświęcenia. Z samolotów tego kraju gracze, którzy grają głównie w bombowce, myśliwce i samoloty bliskiego wsparcia z pewnością będą zadowoleni."Użyj broni, jeśli to nie zadziała... użyj więcej broni". To zdanie podsumowuje większość brytyjskich myśliwców, których siła ognia może być śmiertelna w rękach doświadczonych pilotów. Jednak ze względu na szybkie zużycie amunicji i częstą potrzebę latania na lotnisko, co może zniechęcać nowych graczy, nie jest to dobry kraj na podjęcie przygody od początku gry.Japońskie samoloty są podobne do japońskich czołgów, z pewnymi wyjątkami są dość słabe.Chiński samolot jest osłabioną kombinacją samolotów amerykańskich i japońskich i nie macie powodu, aby grać w tym kraju.Włoskie drzewko pełne są szybkich myśliwców i bardzo dobrych odrzutowców wsparcia bliskiego.Poza samolotami: F.222, Potez 630 i Super Mystere B2 we francuskim drzewku nie ma bardzo potężnych samolotów.Szwedzkie samoloty, podobnie jak szwedzkie czołgi, mają dość nietypowy wygląd, co jednak nie czyni ich lepszymi od innych samolotów.



1. Stany Zjednoczone

Amerykańskie drzewko jest bardzo odpowiednie dla graczy, którzy grają głównie niszczycielami, a efekty innych typów okrętów nie są szczególnie dobre.







2. Niemcy



Wszystkie typy niemieckich okrętów są dobre, a wybór najlepszej klasy jest niemożliwy.







3. ZSRR



Radzieckie drzewo ma bardzo dobre okręty i bardzo dobre niszczyciele.







4. Wielka Brytania



Brytyjskie okręty są dość słabe, ale można znaleźć kilka dobrych.







5. Japonia



Japonia ma bardzo dobre okręty, niszczyciele i krążowniki.







6. Włochy



Włoskie okręty są słabe w sile ognia i niezbyt wytrzymałe.