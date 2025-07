Żarty z tematu Fortnitowego XD

Idzie prostytutka zatrzymuje ja policjant i pyta - Co robisz? -Gram-odpowiedziała - A w co grasz na ulicy? -Nie gram tylko kupuje - to wkoncu grasz czy kupujesz!? -Kupuje i gram kupuje bo w sklepie

jeden gracz widzi automat z rakietnicą za 250 drewna, no to dał 250 drewna (całe jakie miał) idzię dalej i widzi skrzynkę, atwiera a tam złota rakietnica :rofl::rofl:

Pan trzyma dziecko i mówi do niego: Powiedz Fortnite. Dziecko odpowiada: PUBG! Pan wyrzuca dziecko do śmietnika.

