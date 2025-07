Czy opłaca sie kupować PUBG?

zależy jaki styl battle royale lubisz PUBG to fajna gra ale nie każdemu może przypaść do gustu ale jeśli chcesz kupić i znajdziesz ją w fajnej promocji to myśle że opłaca się kupić

Sam już kupowałem lecz oczywiście komputer tego nie zniósł, z tego co wiem to polecam kupić.

kurcze ja nawet nie wiem co to jest he

