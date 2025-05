Dzisiaj opowiem wam o Transformice i ciekawostki! Ale zanim zaczniemy chcę się z wami przywitać



Jestem Julka i Transformice to moja ulubiona gra, a teraz zaczniemy.

Wiecie że kiedyś modzi tak zrobili że nie dało się grać i zamiast polskich serwerów były Turki, jak nie wiedzieliście możecie napisać, i już przejdźmy do ciekawostek.Jak widzieliście były takie rzeczy jak to, i nie wiedzieliście jak to zrobić czyli tak jak na tym zdjęciu co teraz będzie pokazaneJak nie wiedzieliście jak to zrobić to proszę : Podskakujecie klikacie przy ziemi ctrl + smam nadzieje że pomogłamTeraz powiem wam jak się psuje serwer i robi się takie coś w TransformiceWystarczy że coś zepsujecie deskami i już.Nie wiecie co to Transformice? już wam mówięTransformice to gierka taka do grania, zdobywasz tam ser jako myszka i wchodzisz do norki żeby zdobyć serek do sklepu i kupić różne futerka i ubrania, dokładnie ta gra była wydana na steam 30 stycznia 2015 roku, ale oprócz tego pierwszy jej początek zamieszczono w roku 1 maja 2010 roku, wtedy zamieszczono pierwsze ubrania i futerka, było tego bardzo mało ale oprócz tego są truskawki które teraz można kupić albo zdobyć 20 za misje, misje w tej oto grze są przydatne, a jeżeli je kupicie można kupić różne futerka i kolorki albo i ubrania, i jest ona zrobiona przez atelier 801, nie tylko w tej grze jest to, można tam tworzyć w cafe różne tematy i ciekawostki podać, i można też pogadać z kimś albo się zaprzyjaźnić, i w tej oto grze są plemienia (Co to plemienia/e) to jest takie coś w tej grze że można zrobić tam różne zabawy i wpisać moduły za pomocą /module (nazwa modułu) i nie tylko to jest w tej grze, jest też lista znajomych, i max jest chyba 200 i nie można przekroczyć dalszej granicy znajomych.Ta gierka jeżeli chodzi o to, ma dużo ludzi, i jest fajna i wciągająca jak się dalej w nią gra, to był taki poradnik a teraz możemy przejść do innych rzeczy związanych z T F M .Jak się można zachowywać w T F M , taka nie prosta rzecz bo można dostać albo bana lub M u t e już wam mówię czego nie można a co można, skopiuje i wklej zrobie żebyście wszystko wiedzieli (bo nie umiem tłumaczyć)1. Czat1. Spam, flood, nadużywanie wielkich liter i symboli, które wpływają negatywnie na wydajność oprogramowania klienckiego i są używane do zawieszenia programu2. Rozmowy w języku innym niż ten danej społeczności3. Działalność reklamowa4. Niewłaściwe lub wulgarne linki5. Wprowadzanie graczy w błąd6. Rozpowszechnianie jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych użytkowników bez ich zgody7. Dyskusje i linki wykraczające poza klasyfikację PG-138. Obrażanie, nieodpowiedni język, ogólna wulgarność9. Nękanie, groźby, zachęcanie do sam-okaleczana lub samobójstwa10. Propagowanie działań niezgodnych z prawem11. Rasizm, homofobia, ksenofobia, seksizm, obrażanie lub umniejszanie religii, pochodzeniu etnicznemu lub mniejszości12. Prowokowanie innych graczy do łamania zasad2. Oszukiwanie w T F M1. Nadużywanie błędów2. Używanie programów do uzyskania niesprawiedliwej przewagi nad innymi graczami3. Masowe zdobywanie statystyk z użyciem VPN4. Prośby o programy do oszukiwania, APK lub prywatne serwery5. Udostępnianie programów do oszukiwania, APK lub prywatnych serwerów6. Zachęcanie do oszukiwania3. Konta na T F M1. Wyłudzanie (tzw. phishing lub scam)2. Podawanie się za członka załogi3. Nieodpowiednie nazwy4. Kupno i sprzedaż kont; Sprzedaż truskawek lub kodów Japan Expo5. Nadużywanie systemów handlu do wymian zewnętrznych6. Konta publiczne4. Mapy zrobione przez graczy.1. Mapy tworzone z zamiarem wywołania problemów z grą lub rozgrywką2. Nieodpowiednie mapy3. Kopiowanie map innych graczy5. Inne1. Nieodpowiedni awatar2. Nieodpowiednie nazwy plemion3. Nieodpowiednie nazwy pokojów4. Totemy powodujące problemy z połączeniem lub zawieszenie się programów; Obraźliwe totemy5. Przedmioty do rysowania używane w sposób nieodpowiedni6. Nadużywanie komendy /ban7. Używanie botów niezatwierdzonych przez załogę8. Powodowanie wycieku/udostępnianie prywatnych informacji ważnych dla przebiegu gryI to na tyle z tych zasad