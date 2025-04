Slither.io - recenzja i opis

Slither.io to prosta gra przeglądarkowa, której deweloperem jest Steve Howse. Można śmiało nazwać ją połączeniem niegdyś bardzo popularnego agar.io i klasycznego snake'a. Jej system rozgrywki jest bardzo podobny do pierwszej ze wspomnianych wcześniej gier.

Zamieniamy się tutaj w węża, lub jak kot woli w robaka, który by rosnąć wzdłuż i wszerz musi zjadać randomowo pojawiające się na zamkniętej mapie kulki, bądź zamieniać w nie inne węże wjeżdżając im bokiem swojego ciała przed ich frontalną część (oni z kolei zrobić to nam), co jest o wiele bardziej opłacalne od pierwszej z tych opcji. Naszym celem jest oczywiście stanie się największym wężem na serwerze. Rozgrywkę tu można zaliczyć do bardzo dynamicznej i odbiegającej od standardów poniekąt strategicznego agar.io. Tutaj tak naprawdę możemy w mgnieniu oka trafić do pierwszej dziesiątki, lub równie błyskawicznie w z niej spaść i zaczynać naszą grę od nowa. Po zdobyciu dużej masy i niespodziewanym zginięciu zazwyczaj zaczynamy jeszcze raz z uwagi na to że szybko możemy się odgryźć niszcząc nawet największe węże/ robaki. Do tego przy dużej masie możemy zacząć obwijać inne węże i zawężać ich przestrzeń po której mogą się poruszać, przez co w końcu popełnią błąd a my będziemy mogli je zjeść. Co dodatkowo skłania nas do podejmowania kolejnych prób? Zapewne to, że gdy nasza masa będzie danego dnia największą zdobytą masą spośród wszystkich serwerów, to w lewym górnym rogu, każdemu graczowi na świecie wyświelti się nasz nick i dowolna, napisana przez nas krótka wiadomość. To mogę uznać za naprawdę fajny pomysł ze strony twórców.



Rozgrywkę urozmaicają również skiny, które są tu dodawane na bieżąco i nadają małej nutki odczucia personalizacji w grze. Co ciekawe slither.io jest również dostępne na urządzenia mobilne z systemem android, czy iOS. W zasadzie nic mnie tu nie denerwuję poza tym, że gdy zdobęde dużą ilość punktów, to każdy pierwszy lepszy wąż/ robak może mnie w mgnieniu oka zlikwidować o czym już wcześniej wspomniałem



Więc to by było tyle na dzisiaj, gdy szukacie fajnej gry przeglądarkowej zapraszam do zagrania w slither.io



Pozdrawiam serdecznie - stawiar