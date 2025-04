Jak zdobyć range S? League of Legends Poradnik dobrego gracza #3

kacper030307

Pewnie u każdego gracza Ligi Legend krąży myśl.... ,,Kurde miałem 20/3/5 i czemu nie dostałem rangi S???,, no właśnie tutaj wam opisze jak grać by dostać upragnioną skrzynie z Ski.Wiem że na YouTubie krąży dużo filmów na ten temat,ale każdy fil opisuje coś innego,ja zaprezętuję wam sposoby dzięki którym mam dużo skrzynek w LoLu...Zapraszam do poradnika i zachęcam was do innyc......

Więc tak....Przede wszytskim trzeba grać dobrze,no dobrze łatwo powiedzieć trudno zrobić i słaśnie ranga nie zależy asz tak bardzo od Statystyk... Opiszę wam moją historie gry,wktórej zdobywam S:

Ide Dariusem na Topa:

Mam na koniec gry 248 sfarmionych minionów

Moja największa seria zabójstw to quadra kill

Moja najwiękrza seria zabijania bez umierania 11

Zniszczone Wieże solo lub przy Asyscie 5

4 razy pomogłem mając asyste przy draku lub Baronie

Nie pisałem wyswisk na chacie

Pingowałem dużo ale dobrze

Miałem jak najwięcej zdobytych monet w grze na koniec 8421 monet

Złożyłem 5 przedmiotów

Pomagałem drózynie

Miałem jak najmniejszą liczbę zgonów

Nie przeszkadzałem drózynie w trudnych sytuacjach

......

To taka historyjka,która prawdopodobnie wam pomoże.Poprostu musicie grać jak najlepie :/

Pamiętajcie też,że większa szansa na range S jest w tedy gdy gra trwa ok. 35 - 45 Minut.

Zależy to też od tego kto zrobił First Blooda czyli Pierwszą Krew.

W zdobywaniu rangi najważniejsze jest by zadawać jak najwiękrzą liczbę obrażeń w przeciągu małego czasu i otzrymywaniu małych obrażeń w przeciągu krótkiego czasu.

Gra ma nie polegać tylko na ciągłęj Offensywie ale pamiętajcie też o Offensywie i przebiegłosći,oraz sprycie.

Jeśli nie wiecie czy dobrze farmicie to tak dla przykładu w 20:00 minucie powwinniście mieć ok.150 farmy co najmniej,chyba że jeśli chodzi o Supporty to brane jest to pod uwagę.

Ale najważniejsza rzecz ..(System gry PORÓWNUJE WAS DO INNYCH GRACZY)... Czyli musicie być lepsi od innych graczy daną postacią na danej pozycji.

Myślę,że wam to pomorze i jeszcze wam podbowiem,że za każdy fragment klucza macie 12% szans mniej na zdobycie kolejnego w ciągu miesiąca.

Narka i Hejo :D