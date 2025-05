Poradnik do Crsed: F.O.A.D

Słowami wstępu - Fajna gierka, zaczęło się od żartu na prima aprilis, a działa do dzisiaj.



W artykule opowiem o postaciach, jakie możemy odblokować oraz o systemie dziennych misji.

Artykuł dość krótki, mam nadzieję, że pomoże co niektórym początkującym, jak i grającym.

Huli: wypuszcza świetliki, które lecą do znajdujących się blisko przeciwników. Można powiedzieć, że jest to legalny wall hack.

Thorden: wylatuje w powietrze do pewnej wysokości, spadając podświetleni zostają przeciwnicy znajdujący się w pobliżu, kiedy uderza w ziemię odpycha przeciwników falą uderzeniową.

Annie: Bullet time - spowalnia czas

Clyde: Ta postać posiada umiejętność bestii - otrzymujesz mniejsze obrażenia od pocisków

Otzelotl: znika, jest odporny na obrażenia w czasie zniknięcia

Viper: potrafi wykonywać skoki w przód (3 skoki), przez co dezorientuje przeciwników i może bardzo łatwo pojawić się za plecami wroga

Bokor: jego umiejętność to tworzenie zombie (max 3), które są jego pomocnikami w grze. Strzelają do przeciwników, przez co łatwiej jest odnaleźć wroga, a zranionego szybciej zabić.

Bastion: najnowsza jak dotąd postać, otacza się kamieniami, które chronią ją przed otrzymywaniem obrażeń przed pociskami. Jedyne miejsce, w które da się strzelać podczas jej umiejętności to jej głowa, tylko w ten sposób da się ją zabić pociskami. Można również użyć granatów, które są przydatne w tej sytuacji.

Jeśli artykuł się spodobał, napiszcie komentarz, lajkujcie, a wrzucę jak można każdą z tych klas pokonać. Pozdrawiam!

Gra CRSED: F.O.A.D. - gra battle royale z dodatkowymi umiejętnościami, skillami i pułapkami. Wszystko po to, żeby urozmaicić rozgrywkę oraz czasem utrudnić ją przeciwnikowi.Postaci jakimi możemy grać jest osiem. Każda ma swoją własną specjalną umiejętność. (skrótowo ich imiona/ksywy), za wykonanie których możemy odbierać nagrody z sezonu. Istnieje możliwość kupna premium, które za wiele nie daje, oprócz dodatkowych przedmiotów za wykonanie misji. Moim zdaniem warto zagrać 1-2 mecze, żeby ukończyć takie misje, ponieważ jest możliwość otrzymania naprawdę fajnych przedmiotów, które mogą nam pomóc osiągnąć pierwsze miejsce w walce. Do przedmiotów (które można zdobyć bez premium) należy również waluta premium, za uzbieranie 1000 koron jesteśmy w stanie zakupić przepustkę lub wiele innych przedmiotów, które już znajdują się w grze, a jeszcze ich nie odblokowaliśmy.Każda misja także zbliża nas do odblokowania postaci (co kilka misji możemy dostać kamienie przyzywające, po zebraniu ośmiu sztuk możemy przyzwać postać, która zostaje z nami na stałe, nie musimy czekać aż pojawi się w rotacji) , która nam się podoba, lubimy nią grać, ponieważ w rotacji co jakiś czas pojawia się inna para (możemy nią grać bodajże tydzień).