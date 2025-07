Jaka postać wybrać?

ch1ld

Opinie na ten temat są różne jednak postaram się wam przedstawić najrozsadniejsza z nich. Od lat trwają dyskusję która postać jest najlepsza,a odpowiedź na to pytanie jest banalna... otóż każda postać jest dobra jeżeli umiemy nią grać. Chodzi mi tutaj miedzyinnymi o rozdawanie statystych czy wyposażenie się w dobre eq. Oczywiście na naszą postać i na to jaka ona jest dobra wpływa więcej czynników np wykonywanie misji z których można dostać dodatkowe bonusy do statystyk. A według Ciebie jaka postać jest najlepsza? Zapraszam do dyskusji.