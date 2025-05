Kryptowaluty - Czym jest Faucetpay?

Faucetpay to jest portf.... Zaraz zacznijmy od początku!

Ogólnie na czym polega temat tego artykułu.

Na kryptowalutach i FaucetPay czyli najlepszego portfela moim zdaniem.

Pytania na początek:Kryptowaluty co to?-Jest to taki E-Pieniądz każdy ma swoją wartość!Można nimi płacić czy co?-Niestety tylko na niektórych stronachFaucetPay oco chodzi?-Jest to moim zdaniem najlepszy portfel kryptowalutowy!A więc oco z nim chodzi?Jest to portfel na którym możemy wysyłać bardzo małe ilości kryptowalut np 1 satoshi- 0.0013 Zł (Kurs 14.06.2021).No ale co z tego? Już ci mówie!Jest bardzo dużo kraników czyli stron które dają za darmo kryptowaluty przez co właśnie ten portfel umożliwia nam przesyłanie takich małych ilości krypto.Kraniki są o tyle super że są takie że klikasz w reklamy.A są też takie gdzie wypełniasz ankiety, grasz w gry, rozwijasz własną kopalnie.Na początek wydaje mi się super kranik Rollercoin, LarvelFaucet, FaucetCrypto, Hotcryp.toMinimalne wypłaty są duże oprócz na Hotcrypto tam wypłata jest od 10000 dogetoshi czyli bardzo szybko uzbierasz(dosłownie 10-30 minut)Teraz plusy i minusy portfela :DPlusy:Przejrzysty interfejsMałe fee (Opłata za przesyłanie)KasynoLista kranikówPTC (klikasz w reklame czekasz 7 sekund robisz captche i wypłacają ci np 1 satoshi)Offerwale czyli np ankiety za pieniądzeWymiany kryptowalutLinkowanie adresówRefferaleWager miningSuper szybkie depozyty i wypłatyJasna instrukcjaMinusy:Brak możliwości zmiany koloru interfejsuBrak aplikacji na telefon (tylko strona)Portfel Online( możliość ataku na strone i zabrania wszystkich środków)Są też inne portfele np TrustWallet, TronWallet, WombatWallet ale moim zdaniem są gorsze bo mają bardzo wysokie feePlusy innych portfeli:Są Offline( brak możliwości ataku i wykradnięcia kryptowalut)Na każdym z nich są mini wykresy kursu kryptowalutMożliwość zmiany kolorów interfejsu przez co oczy nie boląPortfel na 12 losowych wyrazów lub -+ (Większe bezpieczeństwo)Super interfejsPowiadomienia o skokach cen i spadkachWiele kryptowalut do wyboru ( o wiele więcej niż na faucetpay) (Można np dodać:Tron, Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Smart Chain, Litecoin, Stellar,Zcash, Filecoin, Algorand, Dogecoin, Theta Fuel, ZenCoin, Bittorent, Tether USD, Cosmos, Tezos, Polkadot, Bitcoincash, Dash, VeChain, VeThor, ETC, Ontology Gas i wiele innych!)Minusy:Przeogromnie duże feeBrak możliwości odzyskania haseł. Straciłeś? Nic już nie zrobisz przepadłoMyśle że artykuł był wmiarę wyczerpujący.Jeśli nie?Napisz w komentarzu co chciałbyś wiedzieć a ja napewno ci odpisze!Jestem otwarty na wszelkie pytania.