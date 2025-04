Jak urozmaicić grę w LoL'a, oraz poćwiczyć Last Hitowanie minionów

kacper030307

To mój drugi Poradnik do tej Serii,,Jak urozmaicić grę w LoL'a'' i wymyśliłem nowy sposób dzięki,któremu możecie sprawdzić siebie,pocwiczyć,oraz mieć z tego frajde,bo jak Last Hitowanie może dawać frajde?

No Last Hitowanie nie,ale ten sposób,który wam zaprezętuje tak.Zapraszam Poradnik głownie dla osób,które mają Problem z Zabijaniem Minionów...

Więc tak...

Tworzycie Gre Nie standardową(Custome) 3v3,na mapie Summoners Rift.

W grze uczestniczą 3 gracze po jednej stronie i 3 boty po drugiej:

Teraz wam opisze jak ma wyglądać gra po jej stworzeniu:

-Przeciwników czyli boty wybieracie takich na jakich najturniej wam jest grać,a wy wybieracie postacie,którymi łatwo ejst Last Hitować dla przykładu:

a)Annie

b)Ziggs

c)Ashe

d)Garen

e)Jax

f)Irelia

g)Darius

Lub jeśli uważacie inne to wybierzcie takie postacie,które łatwo jest wam opanować by dobrze Last Hitowały.Wybierzcie na Summoner Spele Teleport oraz Oczyszczenie.

-Gdy już zaczniecie gre,każdy z graczy idzie na inną linie i teraz napisze wam dlaczego ten tryb może wam pomóc?

Ponieważ,twoja drózyna nie może:

Bić przeciwniczego bota(Bot ma za zadanie utrudnić ci Last Hitowanie)

Zchodzić na inne Linie

Robić Blue i Red bathy.

Robić ogólnie Jungli.

Nie niszczyć Turetów,tylko miniony mogą

A macie:

Unikać ataków Botów.

Jak najwięcej Last Hitować

Możecie się cofać Gdy przeciwny bot też to zrobi.

-Na całą gre macie 20minut,w tym czasie macie mieć jak najwięcej Last Hitów.

-Pod Koniec gry patrzycie kto ma najwięcej zabitych minionów,ten kto ma najwięcej wygrywa.

Po co wam ten tryb?Tak wgl. :D

Dzięki kilku takim treningom możecie na normalnych grach zobaczyć różnicę pomiędzy farmieniem.

Pamiętajcie,że W LOLU nie kile są najważniejsze tylko Farma by muc kupić cały set.

1 Zabójstwo = 10 minionów,czyli lepiej mieć więcej farmy niż zabójstw.

Jeśli ktoś wyprubuje ten tryb będzie fajnie :D

Narka i czekajcie na moje kolejne Poradniki z Tej serii