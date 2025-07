o co w tej grze chodzi?

kamil_bacior

ja prosto wyjasnie gra polega na rozwijaniu sie wiec podobnie jak w kazdej wazna sprawa jest dolaczenie do sojuszu ktory chce sie rozwijac i zajamowac wiecej terenow z czego sa korzysci oczywiscie mozna to wszystko osiagniac samemu i nie ma tu mowy o roku dwoch czy wiecej dwa tygodnie i masz moc miasta na poziomie 2M czyli bardzo duzo lekkie p2w jest lecz i bez tego kozna duzo osiagnac ja gralem 3 lata temu gra troche innaczej wygladala, teraz wrocilem do gry i powiem szczerze ze lepiej ona wyglada dodano jezyk polski co jest duzym atutem dla ludzi ktorzy nie znaja jezykow obcych, nowych ludzi zainteresowanych i chetnych zapraszam bo warto pograc nie trzeba duzo czasu poswiecac tej grze by sie rozwijac, pozdrawiam