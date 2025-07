Kanały na Youtube na temat League of Legends

Siema ;) Prowadzę kanał na youtube o tematyce naszej ulubionej gry. Znajdziecie tam wiele montaży prezentujących moje zagrania, pełne rozgrywki na wysokim poziomie (diamond), rozgrywki z Youtuberami takimi jak MrFlipiński i parę materiałów z CS:GO. Jeśli ktoś jest zainteresowany to zapraszam ;) youtube.com/lamalol A teraz pytanie do was - jakie znacie ciekawe kanały o tematyce LoLa?

