Skyrim jest to wciągająca i emocjonująca gra. Wielu graczy gra w nią normalnie i cieszy się zachwycającym światem gry, lecz dzisiaj to odstawmy, zajmijmy się czymś co rozgrywkę nam ułatwi i nie są to żadne cheaty ani komendy to są glitche.

W skyrimie występuje dużo przydatnych glitchy dzisiaj się właśnie nimi zajmiemy pokażę wam je wszystkie oraz wytłumaczę w takiej kolejności jaka mi przyjdzie do głowy:1. Błąd alchemii - polega on na tym, że jeżeli zgromadzimy od trzech do czterech przedmiotów z premią do alchemii o łącznym bonusie co najmniej 29% to możemy tworzyć mikstury po których wypiciu będziemy lepszymi alchemikami, są to mikstury z premią do przywracania można je wytworzyć z połączenia takich składników jak abeceański długopłetwiak ( abecean longfin ), cyrodilska ogonica ( cyrodilic spedtail ) lub sól ( salt pile ) po wypiciu takiej mikstury należy zdjąć i ubrać ponownie wszystkie przedmioty z premią do alchemii i stworzyć kolejną taką samą miksturę i tak w kółko aż bonus na tych przedmiotach nie osiągnie jakiejs kosmicznej liczby a gdy tak się stanie można tworzyć mikstury z premią do kowalstwa dzięki którym po wypiciu i ulepszeniu dowolnego przedmiotu kowalstwo wbije się na lvl 100. Drugi wariant to mikstury do zaklinania jednak po zaklęciu przedmiotu zaklinanie nie wbije na 100 poziom tak jak kowalstwo, ale możecie użyc takiej mikstury do zaklinania pancerza na zwiększenie życia i stać się praktycznie nieśmiertelnym ( testowałem to skacząc z najwyższego punktu w grze na poziomie legendarnym i nic mi się nie stało ), można to użyć również do skradania, otwierania zamków rozmaitych obrażeń np. od ognia czy zmniejszenia kosztu zaklęć.2. Następny glitch to błąd polegający na darmowym treningu u niektórych trenerów a dokładnie u tych którzy mogą być waszymi towarzyszami, jest to bardzo proste wystarczy, że zakupisz od nich trening a później po wymienieniu z nimi kilku towarów zabrać im z ekwipunku wszystkie pieniądze.3. Ten błąd pozwala wam sprawić, że przyłapani przez strażnika nie oddajecie wcześniej skradzionych przedmiotów wystarczy włożyć skradziony przedmiot do szafki ważne żeby z tej szafki nie można było wziąć tylko ukraść i kazać towarzyszowi opróżnić tą szafkę po odebraniu przedmiotów z jego ekwipunku oficjalnie nie są one skradzione.4. To jest ostatni błąd na dziś polega on na tym, że jeżeli handlarz ma za mało potrzebnego wam towaru albo w ogóle go nie ma to wystarczy zapisać grę i go zaatakować jeżeli cos u niego kupiliście zakupione przedmioty wam zostaną a asortyment handlarza się odświeży łącznie z jego pieniędzmi dzięki czemu ten błąd jest przydatny i do kupowania, i do sprzedawania.