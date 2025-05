My cafe - plusy i minusy

ma wiele poziomów. Jest ich na obecny moment 40, ale z każdą aktualizacją dochodzi inne zadanie, idealne do zajęcia czasu, więc kolejnym plusem jest to, że gra jest dobra na nudę.

Możliwość gry ze znajomymi. Jest to niewątpliwie warunek, który musi spełniać każda dobrze rozwijająca się gra. Tryb wieloosobowy jest w tej grze w formie miasteczka, które zostaje odblokowane się na poziomie 7. Wtedy Ania (baristka która towarzyszy nam od początku gry) namawia nas do dołączenia do miasteczka. Wtedy możemy ze znajomymi wybrać jedno to samo miasteczko, albo stworzyć własne. Oczywiście, można dołączyć też do pierwszego lepszego miasteczka, i poznać graczy z całego świata.