league of legends- postacie na daną pozycje

Gra League of Legends jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie .Każdego miesiąca gra w nią ponad 67 milionów

osób. Lecz nie każdy gracz wie że do wygrania potrzebna jest nie tylko umiejętność , ale i wiedza na jaką pozycje iść daną postacią.

Na osobny akapit zasługuje natomiast

Syndra

, która zanotowała aż 24 wykluczenia. Postać ta, przez długi czas kojarzona głównie z midem, w czterech grach, w których została wybrana, zawsze grała jednak na dolnej alei. Jeżeli ktoś szuka niekonwencjonalnych picków - na pewno powinien pochylić się nad ioniańską czarodziejką.

SUPPORT

W roli wspierającego, jedynie

Thresh pojawiał się częściej

, niż sam tylko ban na Yuumi. Na profesjonalnej scenie gracze zdecydowanie najbardziej obawiają się wsparcia wrogiej drużyny przez Magiczną Kotkę. 14 banów, 7 wyborów - zdecydowany lider na swojej pozycji.



ADCWybór strzelców był jednym z kluczowych aspektów draftu podczas play-offów. Nie trudno było bowiem o wybanowanie lwiej części mocnych bohaterów i doprowadznie do sytuacji, gdy rywale musieli się mocno nagimnastykować. Niektórzy jednak świetnie adaptowali się do tej sytuacji."Ludzie atakują nasz sztab trenerski i nasze drafty. Natomiast to G2 zasłużyło na pochwały za swoje półfinałowe wybory. Pokazali, że mają więcej ADC niż tylko Ezreal, Miss Fortune oraz niepewny Varus. Wybrali na pierwszą grę Vayne, co mocno nas zaskoczyło" - mówił w rozmowie z “Inven Global” toplaner Mad Lions, “Orome”.JUNGLEJeżeli chodzi o leśników, to zdecydowanie największym szacunkiem wśród profesjonalistów cieszy się Gragas. Był on wybierany bądź banowany w aż 29 spotkaniach! Co więcej, gdy udało mu się już przebrnąć przez fazę wykluczeń, najczęściej prowadził swoją drużynę do triumfu. Wygrał bowiem 7 z 9 gier, w których się pojawił.Dużym respektem cieszył się również Pantheon, który zebrał aż 21 wykluczeń (4 razy pojawił się w grze). W jego przypadku postrach wzbudza jednak przede wszystkim fakt, że może zagrać w zasadzie na każdej linii co sprawia, że drużyna przeciwna, pozbawiona informacji, gdzie uda się ten bohater, ma znacznie większe problemy z odpowiednim przeprowadzeniem draftu.Beneficjentem dużej liczby wykluczeń wyżej wymienionych został klasyczny Lee Sin. To właśnie Ślepy Mnich najczęściej pojawiał się na Summoner’s Rift. Jest on bowiem na tyle silny, by być chętnie wybieranym przez profesjonalistów, a jednocześnie na tyle zbalansowany, by omijać fazę banów. Jego duża siła we wczesnej fazie gry często pozwala bardzo szybko złapać rozpęd drużynie.MIDŻadna linia nie cieszyła się takim zróżnicowaniem jak środkowa aleja. W sumie w 31 grach oglądaliśmy na niej aż 21 różnych postaci! Na środku grać można wszystkim. Są gracze stawiający na strzelców takich jak Lucian czy Tristana, inni próbowali w ramach counterpicków stawiać na typowych toplanerów jak Ornn czy Renekton, a jeszcze inni pozostawali wierni schematom wybierając potężnych magów.Niekwestionowanym zwycięzcą “konkursu popularności” na środku został jednak Azir. Imperator Pustyni pojawił się w aż 13 grach. Dla porównania, druga w zestawieniu LeBlanc - w pięciu.Azir świetnie sprawdzał się przede wszystkim w walkach drużynowych. Dobrze rzucony ultimate potrafił odwrócić losy niejednej potyczki. Na 13 rozgrywek, w aż 9 górą był właśnie zespół posiadający w swoich szeregach tę postać.TOPNa górze, w przeciwieństwie do mida, jest znacznie wyraźniejszy podział na topowe i niekonwencjonalne wybory. Aż czterech bohaterów pojawiło się w sumie w minimum 20 grach.Największym respektem gracze darzą Ornna, który pojawił się 25 razy (3 razy na midzie). Co prawda w aż 27 grach pojawił się Sett, ale w jego przypadku problem stanowi fakt, że poza 12 banami, grał po pięć razy na trzech różnych liniach (top, jungle, support). Dokładamy go jednak do toplanerów, bo to na tej linii pojawia się najczęściej w grach rankingowych.