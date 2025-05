Porównanie The Sims 3 i 4!

Plusy i minusy wynikające z dwóch ostatnich publikacji seriiKażdy gracz serii The Sims zauważy różnice pomiędzy trzecią a czwartą częścią. Wiadomo, im nowsze wersje, tym jest zastosowana bardziej nowoczesna technologia, a co za tym idzie, gra jest płynna i po prostu - lepsza. The Sims 4 ma wiele nowych elementów, o których można było tylko pomarzyć w poprzedniej wersji, natomiast moim zdaniem jest też kilka minusów, które w tym artykule chcę opisać.Podsumowując. Każda z części ma swój urok i w obu znajdzie się coś dla każdego. Polecam przegrać w obie z wydań gry i wyrobić sobie opinię, która z nich jest lepsza.Jednak - czy któraś musi? Simsy to dla wielu z nas część dzieciństwa. I fajnie czasem do tego wrócić i poprzypominać sobie to wszystko.Różnice podane powyżej to moja subiektywna opinia, jeśli wasza się różni to chętnie ją poznam. Porozmawiajmy o tym! :)

Plusy i minusy wynikające z dwóch ostatnich publikacji serii The Sims!

Grafika - The Sims 4 może na pewno pochwalić się o wiele lepszą grafiką. Wszystkie meble, ubrania, ludzie, miejsca są bardziej realistyczne i mniej "pikselowe".

Dodatki - W podstawowej wersji czwartej części gry mamy te totalnie basic wyposażenie gry (miejsca, ubrania, meble). Aby rozbudować sobie nasze zasoby w rozgrywce musimy dokupować dodatki, które często kosztują prawie tyle samo co podstawa do gry. Niektóre z tych dodatków są podstawowym wyposażeniem The Sims 3, przez co kiedy chciało się kupować jakąś dodatkową zawartość to dostawało się coś na prawdę "ekstra". Pamiętam, że kiedy przerzucałam się z 3 na 4 bardzo przeszkadzał mi brak niektórych z elementów.

Postacie - Tak jak przy grafice - czwórka może popisać się wyjątkowym dopieszczeniem tej części gry. Tworzenie nowego Sima czy Simki jest teraz wręcz abstrakcyjnie proste jeśli chcemy idealnie dostosować postać pod swoje gusta, wyobrażenia czy po prostu chcemy kogoś odwzorować. Detale jakie możemy ustalać przy posturze czy wszystkich szczegółowych elementach twarzy pozwalają puścić wodze fantazji.

Budowanie - W tej kwestii moje zdanie jest "50/50". W czwórce bardzo dobrze mi się buduje, tutaj też można bawić się najdrobniejszymi detalami, natomiast brakuje mi możliwości zmiany struktury czy chociażby koloru mebli, ścian, czegokolwiek, na taki jaki by mnie zadowalał. Żeby mieć większe możliwości w grze - trzeba kupić dodatek.

Rozgrywka - tutaj obie gry są do siebie dość zbliżone a różnice, jak dla mnie, są nieodłączną częścią tych konkretnych wydań Si