[PORADNIK] Call of Duty Black ops l tryb ZOMBIE mapa FIVE

klapek23

Mapa "five" jest znacznie różniącą sie mapą od innych w bo1 dlaczego? Zobaczcie sami

WSTĘP

"Five" to 6 z kolei mapa chronologicznie w Call of Duty. Jst ona bardzo wyrozniajaca się na przyklad tym że zombie są tam ubrane w koszule itp, czyli strój typowo biurowy. Akcja dzieje się w czasach 1963r. W Pentagonie, czyli USA. Mamy tutaj przyjemność zagrać innymi postaciami jakimi są: w tamtych czasach panujący Prezydent Kennedy oraz Fidel Castro, Robert McNamara, Richard Nixon.



ROZGRYWKA

Na początku gry otrzymujemy pistolet 1911 oraz 4 granaty. Starting room to Sala obrad. Jest to stosunkowo duże pomieszczenie, lecz umeblowane w liczne długie biurka oraz masa foteli ktore mogą irytować podczas przemieszczania się. Znajduja sie tu 4 bariery oraz dwie kolejne w pokoju po prawej, gdzie można kupić strzelbe (500pkt). Na lewo znajdują się drzwi (koszt 750pkt), najlepiej jest tak zrobić aby od początku zbierać 1750pkt (na przejście oraz PM znajdujacy sie w otwieranym pomieszczeniu). Na końcu pomieszczenia znajdje się winda. Podejdo niej i tam utrzymój swoją pozycję. Gdy zarobisz 2250pkt odblokuj windę zjedź nią wydajac przy tym 250pkt, gdy zjedzoesz na dół pojdź w prawo i nastepnie kup znajdujacy sie tam na ścianie PM za 1000pkt. Nastepnie stań przy windzie i uzbieraj 250pkt. Aby wrócić na górę. Po powrocie dalej utrzymój się przy windzie poswięcając przy tym pewną część uwagina znajdujące się po bokach bariery, zadbaj o toaby nic tamtędy nie przeszło, ułatwi ci to przetrwać trochę dłużej i nie paść na wczesnej fali. Pewnie się zastanawiasz teraz: "po co mam tak sterczeć przed tą windą przecież tyle tam lokacji jest..". Otóż faktjest tak sporo lokacji, jednakże przy windzie jest najłatwiej przetrwać, ponieważ tam ciebie nic nie zajdzie od tyłu. Teraz musisz uzbierać 5500-6000pkt. Tylko na co? Już tłumaczę: na bezpieczne dostanie się do skrzynki losującej, w sumie kupisz jakąś 1-2 paczki. Gdy już uzbierasz wymaganą liczbę pkt nie zapomnij zostawić ostatniego zombie na koniec fali i zadbaj o to aby nie miał paru kończyn, dzieki temu będzie on powolny, zjedź na doł, następnie kup schody prowadzace do drugiej windy, ktorą też musisz kupić i nią zjechać. Gdy zjedziesz na najniższe piętro znajdziesz się w labolatorium, tu zaczyna się swego rodzaju labirynt, więc postaraj się nie zgubić. W jednym z 4 pomieszczen do kupienia znajduje się skrzynka losujaca, aby nie przepłacić na otwieraniu wszystkich pokoi po kolei po prostu wypatrz skrzynkę przez okno. Gdy już znajdziesz tą skrzynkę kupuj na ile Cię tylko stać, byle by ci zostało na powrót (250pkt). Po zakupach odnajdź jeszcze włącznik prądu,od rozpoznasz, taka duża dźwignia na ściance, chwilkę się naszukasz, ale warto. Po dotarciu do "centrum dowodzenia czyli miejsca nizej od sali obrad. Na ścianach znajdują się przełączniki (świecą się na czerwono) przełącz wszystkie 5. Nastepnie wejdź do teleportera. W ten oto sposob znajdziesz się w pokoju z Pack-a-Punchem. Jest to najlepsze miejsce do "kampienia". Dobra dobij już tego zombie, już się chyba ostro namęczył goniąc ciebie. Teraz powinna być fala ze "złodziejem z pentagonu" polega ona na tym, że "zlodziej" zabiera ci aktualnie trsymaną broń, dlatego lepiej jest trzymac tą gorszą. Chyba że chcesz go zabić, uwierz mi da się. Ma się za to jakiś bonus i osiągnięcie. Po tej cali kup Juggernoga znajdujacego sie przy wyjściu z sekretnego pomieszczenia.



EASTER EGG'S

Jest tuceaster egg w formie odblokowania muzykiza pomoca interakcji z czerwonymi telefonami ktore znajduja się w starting roomie na stoliku z kopcącym się papierosem, obok włącznika prądu oraz w pokoju z Pack-a-punchem.





GDZIE ZNAJDUJE SIĘ CZĘŚĆ DO PLAPKI ELEKTRYCZNEJ?

Część do płapki elektrycznej znajduje się w labolatorium w pierwszym pomieszczeniu na lewo,jest to czerwona skrzynka leżąca na pułce.