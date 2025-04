Kosmiczni Wojownicy - Polska wersja przeglądarkowej gry o Dragon Ballu.

sqqn

Witam, chciałbym wam przedstawić grę opierająca się na anime pana Akiry Toriyamy. Mianowicie chodzi o Dragon Balla. Zapraszam do czytania.

Na sam początek chcę powiedzieć, że wszystko w grze można zdobyć całkowicie za darmo. Nie potrzeba żadnego wkładu finansowego, wszystkie ulepszenia itd. można zdobyć za darmo poprostu grając, ceną jest tylko czas :) . W uniwersum Kosmicznych Wojowników mamy do wyboru 3 postacie mianowicie: Goku, Vegeta i niedawno dodany Gohan. Każda z postaci różni się fabułą oraz umiejętnościami, w grze dostępne są cztery odrodzenia, postać po odrodzeniu nabiera mocy i zmienia się nie do poznania jak w prawdziwym Dragon Ballu.

Zmieniają się również umiejętności jak i dostępne przedmioty. Ogolnie mówiąc eksplorujemy planety, wykonywujemy misje, nabieramy doświadczenia. Warto poświęcić trochę czasu na treningu ponieważ zadania nie są wcale takie proste, a co mięsiąc jest dostępny turniej pvp w którym oferowane są ciekawe przedmioty za zdobycie pierwszego tudzież trzeciego miejsca.



Osobiście uważam że Kosmiczni Wojownicy są świetną grą na przeglądarke, gorąco polecam fanom jak graczom.



Plusy:

+ kompletny świat Dragon Balla

+ świetna fabuła

+ balans postaci

+ system odrodzeń (Reborn)

+ wojny klanów i frakcji

+ ciekawy rozwój postaci (Siła, Wytrzymałość, Energia Ki)

+ Turnieje pvp



Minusy:

- bardzo szybko wchłania nasz czas :D

- drop przedmiotów jest bardzo niski, co może sprawić trudność początkującym graczom

- bez klanu ciężko cokolwiek osiągnąć



Według mnie to świetna produkcja na przeglądarki. Doskonały świat i wciągająca fabuła. Gorąco polecam wszystkim :)