Pantajemnica

Witam dzisiaj przedstawię 10 powodów dla których warto zagrać w lola jendą z najlepszych gier.

Zapraszam!

1: League of legends jest darmowai nie ma czegoś takiego jak "Wydawaj to będziesz lepszy."

2: W League of legends jest ponad 130 grywalnych postaci każda różni się mechaniką stylem gry oraz ciągle dochodzą nowe.

3: Nowi gracza grają z nowymi graczami czyli nie ma tak że początkujący gracz gra z graczem który gra np. 3,4 lata.

4: Lol ma bardzo przyjazną grafikę która jest bardzo ładna i nie razi w oczy.

5: W grze jest kilka trybów Aram oraz zwykły jednak raz co kilka miesięcy jest nowy tryb na pare tygodni.

6: Jenda walko może odmianić losy całej rozgrywki co sprawia że gracz musi się wykazać precyzją do końca gry.

7: gra jest prosta dla nowych graczy i dosyć łatwo jest nauczyć się podstaw.

8: Na turnieju lola można dużo zarobić. Bardzo dużo.

9: League of Legends jest po Polsku co sprawia że nie musicie znać dobrze angielskiego.

10: W league of legends można zagrać... chomikiem który zabije nawet najlepszego gracza. A tak na serio to League of legends jest jedną z najbardziej rospoznawalnych gier co sprawia że gra w nią wielu graczy.

Mam nadzieje że 10 powodów cię zachęciły do grania w Lola ja się z wami żegnam pa.

Ps: Piszcie jaką chcecie postać żabym zrobił do niej poradnik bo nie mam pomysłu :/