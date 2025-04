BLOCKADE 3D Poradnik.

SatelIite

Witam w tym artykule chciałbym zaprezentować Wam poradnik do BLOCKADE 3D.

Siema!



W tym poradniku opiszę Wam troszkę grę oraz zdradzę tajniki jak grać aby wygrać :)



Ciekawi? Zaczynamy!





BLOCKADE 3D- jest to połączenie minecraft'a ze strzelanką, ale nie zrażajcie się od razu gdyż gra oferuje nam wiele możliwości. Zaczynając jest to gra f2p więc wystarczy ją tylko pobrać i można śmgać, w grze do wyboru mamy cały arsenał staf'u aby nasz żołnierz na polu bitwy sprawował się najlepiej jak tylko potrafi. Do wyboru mamy:



- Broń snajperską

- Bróń ciężką

- Karabiny szturmowe

- PM'y

- Pistolety

- Czołgi, samochody

- Stroje, opancerzenie

- Granaty,miny, r'pegi



W grze są dostępne również bronie za prawdziwe, realne pieniądze co odrzuca sporą liczbę graczy gdy tylko o tym usłyszą, lecz twórcy gry z myślą o innych osobach, które nie chcą wydawać na gry dodali opcję darmowych broni.Darmowe pukawki dostajemy co parę leveli.Mało tego co każdy level dostajemy:



- Apteczki

- Granaty

- Bazooke



Jeśli chodiz o bronie to:



Lvl 2

- Siekierka (pomaga nam niszczyć bloki)

Lvl 3

- FN57 ( bardzo dobry pistolet, ma podłączony tłumik oraz celownik holo)

Lvl 4

- TMP (szybki PM, nic więcej)

Lvl 6

-AK (Karabin sztrumowy doskonale nadający się już na pole bitwy, duży zasięg oraz obrażenia)

Lvl 10

-SVD (Świeta snajperka lepsza od wielu płatnych)

Lvl 13

-RPK (Broń Ciężka pozwalająca nam razić grupy przeciwników deszczem ołowiu)







Dobrze, opisałem wam pokrótce bronie, przejdzmy do trików, które pozwolą Wam wygrywać z osobami mającymi od Was lepsze EQ:

- Nie kamp, kampienie powoduje że graczę przestają Cię zabijać, zaczynają na Ciebie polować.

- Patrząc "bokiem" monitora zobaczysz dalej!

- Podczas celowanie naucz się skakać, utrudnia to trafienie w Ciebie!

- Nie używaj wymyślnych celowników gdyż zasłaniają one wroga, najlepszy jest czerwony CS'owy krzyżyk.

- Graj na swoich ustawieniach, to Tobie ma być wygodnie.

- Celuj głowę!

- Gdy skaczesz nie słychać twoich kroków, wykorzystaj to!





Dobrze to wszystko co miałem Wam dziś do zaprezentowania, mam nadzieję że moje doświadczenie pomoże Wam uzyskać świetne wyniki!