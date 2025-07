Czy warto kupić RATOWANIE ŚWIATA ?

Tak bo co tydzień dostajesz różne rzeczy i co jakiś czas 150 lub 300 v-dolcy

Póki co się opłaca ale polecam szybko kupić bo niedługo będzie darmowy ;) A ogólnie to można wyciągnąć po 3000 V-dolców

Opłaca się po za tym że zarabiasz v-dolce to jeszcze masz dostęp do bardzo fajnego trybu gry PVE walka z pustakami i otwierania lam. Proszę o like pod komentarzem ;)

Tak bo gdy kupisz ratowanie to będziesz mógł zbierać v dolce a gdy będzie za free to nie

