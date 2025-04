Among us- poradnik

Siemka,

W tym artykule dowiesz się jak dobrze grać impostorem i crewmatem oraz kilka podstawowych zasad gry Among us. :3

Powiedzmy sobie jakie są zasady.Na początku rozgrywki pojawiasz się jako crewmate (członek załogi) lub impostor (oszust) na trzech różnych mapach (The skeld, Polus i Mira HQ).Oszuści muszą zabić wszystkich członków załogi by wygrać a załoga musi zrobić wszystkie zadania lub pozbyć się wszystkich oszustów by wygrać.Jeżeli oszust kogoś zabije to w miejscu jego śmierci pojawi się martwe ciało.Jeżeli znajdziesz ciało to możesz je zgłosić, po zgłoszeniu ciała wszyscy teleportują się do głównego miejsca spotkań i mają specjalny ekran ze wszystkimi graczami.Tylko na spotkaniach można rozmawiać z innymi osobami.Podczas spotkana każdy powinien powiedzieć gdzie ostatnio był oraz jakie robił zadania.Jeżeli ktoś jest bardzo podejrzany to możesz na niego zagłosować klikając na niego a potem klikając na zielony ptaszek.Możesz też pominąć głosowanie klikając przycisk "skip vote".Jeżeli grasz z kolegami i gadasz z nimi poprzez jakiś kanał głosowy to uważaj jak mówisz, bo głos człowieka okłamującego ma lekko wyższy ton niż normalnie.Po zagłosowaniu wracasz do normalnej rozgrywki i dalej robisz zadania lub zabijasz innych.Teraz powiedzmy o tym jak być dobrym członkiem załogi.Na samym początku rób zadania i chodź w jakimś towarzystwie (nie z jedną osobą, bo może być oszustem i ciebie zabije).Oszuści nie mogą robić zadań więc patrz czy ktoś nie stoi w miejscu i nie udaje, że robi zadania.Po lewej stronie ekranu jest pasek wykonanych wszystkich misji przez graczy.Jeżeli ktoś zrobi zadanie to pasek się powiększy.Różne miejsca są bardzo nie bezpieczne i możesz w nich zostać zabity.Jeżeli zginiesz to zamienisz się w ducha, ale nie martw się.Duchy nadal mogą robić zadania.Gdy jesteś duchem nikt cię nie widzi a na spotkaniach nie możesz głosować ale możesz pisać na czacie duchów.Jeżeli chcesz przetrwać jako członek załogi, to przeczytaj te punkty1.Trzymaj się z dala od niebezpiecznych miejsc.2.Trzymaj się z dala od graczy i szukaj po całej mapie czy ktoś nie został zabity.3.Na mapie "the skeld i polus" są miejsca, w których są kamery i możesz patrzeć przez nie w specjalnych miejscach.4.Zapamiętaj w jakich miejscach byłeś, jakie zadania wykonywałeś oraz w których miejscach są wentylacje (o wentylacjach porozmawiamy później).5.Na mapie polus jest miejsce w którym możesz zobaczyć bicie serca wszystkich graczy jeżeli ktoś umarł to pod nazwą tej osoby jest napisane DEAD (martwy) a jeżeli ktoś nie dawno kogoś zabił to ma przyśpieszone bicie serca.