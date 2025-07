jak wyjsc z golda

PiotrekYOY witam jestem w goldzie i nie moge wyjsc ktos pomoze ?

Tomsonex01 Miałem podobny problem ale wyszedłem z tego kiedy po prostu przestalem try hardować zaczełem liczyć tylko na siebie itp. np brałem postaci które są dobre po team fighty cos jak kennen i pantheon

Tomsonex01 Pamiętaj o tym że iobiectivy i farm to klucz do gry a nie jakieś kille oczywiście pomagają ale jak już jestes np pantheonem dosc silny np 2/0 to lepiej isc po smoka niż po killa





Garry Z golda najłatwiej wyjsc splitpushując także pickujesz jaxa trynde itd i easy wygrywasz

ReQu Nie ma czegoś takiego jak przepis na wyjście z danej rangi , trzeba po prostu grać i pamiętać ,że to jest gra , ma ona sprawiać przyjemność nawet wtedy kiedy się przegrywa ;)

Milans Hmm... ja obecnie jestem w silverze, ale moją taktyką na radzenie sobie jest... wzajemna pomoc i komunikacja.

Buczo321 tak sb czytam i mysle jak wyjść z brazu

mateuszszalas12 veigar op w late game jak wyciagniesz ponad 1k AP

sebu1245 spadnij do silvera porsote !!!



Martuu Najlepiej grać jakieś duo albo więcej osób, żeby mieć kontrolę na mapie i większą komunikację między sobą. Dodatkowo mid albo jungle'a.

Tomsonex01 Jeśli jeszcze potrzebujesz porad na next sezon to może to ci pomoże - https://gamehag.com/pl/forum/t/4227-league-of-legends---popostacie-do-wbicia-golda



Smola graj postaciami które ogarniasz

Nombrus Farm, farm i farm lepiej żebyś miał stay 0/0/0 i 100bminionów w 10 minucie, niż jakbyś miał 1/0/0 i 75 minionów. Patrz na minimapę co jakieś 5 sekund, aby uniknąć zabójczego ganka. Jeżeli grasz np. Sh

Nombrus Patrz na inne linie gdy grasz np. Shenem to używaj Rna sojusznika a po skończonej walce do bazy i tp na topa. Dobieraj spelle np gdy grasz Teemo na Yasuo Zeda to wez barierę lepiej przeżyć niż zginąć.