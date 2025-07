W jaką linie czołgów warto iść?

ja nie wiem bo w to nie gram ale komentuje to bo bedę mial lepsza range xddd

Jeżeli jesteś początkującym polecam iść linią do IS7, są to ciężkie czołgi i łatwe w expieniu

Jeśli chodzi o czołgi ciężkie to rosja na IS7 Niszczyciele to Niemcy :D

Na tw miejscu poszedłbym w linie czołgów radzieckich aż do is 7 , to jest ciężka linia do przejścia ale warto